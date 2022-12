Uwaga na śliskie drogi! Są ostrzeżenia dla sześciu województw. Poważna sytuacja na wezbranych rzekach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała w sobotę rano, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Nie oznacza to jednak, że podróżujący na święta nie powinni zachować szczególnej ostrożności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami na sobotni wieczór i noc z soboty na niedzielę. Na drogach może być więc ślisko. Uważać muszą oczywiście również piesi, zwłaszcza że w związku ze świętami firmy odpowiedzialne za utrzymanie porządku mogą pracować w niepełnym wymiarze.

REKLAMA

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Opady marznące mogą wystąpić w częściach województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Z większych miast oblodzenie ma się pojawić w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku i Grudziądzu.

Termometry w nocy będą wskazywać od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 4 stopni na zachodzie. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk mówi, że tej nocy będą panować niebezpieczne warunki drogowe. Tłumaczy, że na północnym wschodzie, gdzie temperatury spadną poniżej 0, na drogach i chodnikach będzie bardzo ślisko. Dodaje, że na zachodzie będą natomiast panować trudne warunki do jazdy ze względu na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Według prognoz IMGW w dzień Bożego Narodzenia w Polsce północno-wschodniej mogą jeszcze wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i zachodzie są możliwe przejaśnienia. Termometry będą wskazywać od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 8 stopni na zachodzie.

Woda w rzekach przekroczy stany ostrzegawcze

Poważniejsze ostrzeżenia - drugiego stopnia - dotyczą wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. IMGW podaje, że topnienie pokrywy śnieżnej, prognozowane opady deszczu i spływ wód roztopowych doprowadza do wzrostu poziomu wody w rzekach. W niektórych miejscach będzie on powyżej stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia wydano dla województwa podlaskiego (m.in. w zlewni Górnej Narwi i Biebrzy) i warmińsko-mazurskim na południowym wschodzie kraju.

Na południu w województwach: śląskim (m.in. Soła, Kłodnica, Olza), małopolskim, opolskim, świętokrzyskim (m.in. Nida i Czarna Nida) i dolnośląskim (Ślęza, Nysa Kłodzka i Bóbr). Ponadto ostrzeżenie wydano dla województwa lubelskiego, zlewni Huczwy.

Na niedzielę prognozowane jest ostrzeżenie trzeciego stopnia na Pilicy (woj. świętokrzyskie) - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych.