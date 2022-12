Gdańsk. Katecheta obrażał WOŚP na lekcji religii? Reakcja uczniów miała rozzłościć nauczyciela

Jak podaje wyborcza.pl, do tej sytuacji miało dojść w grudniu podczas lekcji religii w jednej ze szkół w Gdańsku. Podczas lekcji katecheta miał wypowiadać negatywne opinie na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - niektórzy księża bardzo często krytykują bowiem nie tylko fundację, ale też Jurka Owsiaka. Warto przypomnieć, że podczas 30 finałów WOŚP udało się zebrać ponad 1,75 mld złotych, za które kupiono blisko 69 tysięcy urządzeń - te z kolei trafiły do polskich szpitali państwowych.

Gdańsk. Katecheta miał obrażać WOŚP podczas lekcji religii. Na następną lekcję przynieśli serduszka WOŚP

Uczniowie mieli nie zgodzić się z tak ostrymi słowami nauczyciela na temat fundacji. Jeden z uczniów miał także stanąć w obronie WOŚP. Wówczas katecheta miał stwierdzić, że w nastolatka "wstąpił szatan". Zachowanie to nie przeszło bez echa.

Na kolejnej katechezie uczniowie mieli przygotować akcję, podczas której w symboliczny sposób chcieli wyrazić poparcie dla fundacji prowadzonej przez Owsiaka. Jeden z chłopców miał przynieść do szkoły 50 naklejek-serduszek z napisem "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". Charakterystyczne naklejki zostały porozklejane przez uczniów na krzesłach, ścianach czy stolikach jeszcze przed lekcją. Po wejściu do sali katecheta miał się rozzłościć i kazać uczniom zdjąć naklejki. Uczniowie mieli nie wykonać polecenia, a zamiast tego opuścili lekcję.

Wyborcza.pl skontaktowała się w tej sprawie z dyrektorką szkoły. Ta natomiast przekazała, że nie może potwierdzić, by taka sytuacja miała miejsce w jej placówce. Mimo tego potwierdziła, że wicedyrektorka ds. dydaktycznych przeprowadziła rozmowę wyjaśniającą z katechetą. Odbyła się także rozmowa z uczniami i uczennicami, którzy uczęszczają na religię - miała ona miejsce w obecności Szkolnej Rzeczniczki Praw Ucznia. "Nie potwierdzono opisywanej sytuacji. Do dziś nie wpłynęła żadna skarga od rodziców" - napisała w mailu do wyborcza.pl dyrektorka szkoły.

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia 2023 roku. Hasłem kolejnej edycji będzie "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

