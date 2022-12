19 grudnia w programie "Interwencja" w Polsacie ujawniono, że Paweł P. - mężczyzna, który w nocy z 16 na 17 lipca 2010, bawił się z Iwoną Wieczorek na dyskotece w Sopocie - miał po zaginięciu kobiety, bez pozwolenia wejść do jej domu, korzystać z jej komputera i usuwać z niego nieokreślone pliki.

REKLAMA

Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące utrudniania postępowania karnego poprzez usuwanie śladów i dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawanie nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Wieczorek.

Były policjant o zaginięciu Iwony Wieczorek. "Ten wątek był wiadomy od początku"

Tymczasem Marek Siewert, były analityk Komendy Głównej Policji, stwierdził, że fakt, iż Paweł P. był w mieszkaniu Iwony niedługo po jej zaginięciu, jest znany śledczym od początku.

- Paweł P. był w mieszkaniu Iwony w obecności różnych osób. Nie rozumiem, dlaczego mówi się, że Paweł wszedł tam w sposób niejawny. 17 lipca 2010 r. o godz. 4.12, gdy doszło do zaginięcia Iwony, jej matka była w domu z ojczymem. To jak miał tam wejść? Wszedł tam w sposób jawny tego samego dnia, w godzinach między 12.00 a 14.00. Informacja, że otwierał komputer Iwony, również była wiadoma od samego początku. Robił to w obecności matki Iwony i Krzysztofa Rutkowskiego - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Rutkowski mówi jednak, że nie potrafi jasno odpowiedzieć, czy faktycznie tak było.

Akcja policji w dawnej Zatoce Sztuki. Siewert o wątku ws. zaginięcia Wieczorek

W czwartek pojawiła się informacja, że policja weszła do sopockiego lokalu Nowa Zatoka (dawna Zatoka Sztuki). Z nieoficjalnych doniesień mediów wynika, że policyjne działania prawdopodobnie miały związek ze śledztwem dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek.

Siewert sceptycznie odniósł się i do tych informacji. - Wątek Zatoki Sztuki nie pojawiał się w okresie, kiedy pracowałem nad tą sprawą. Według mojej oceny osoby z tzw. trójmiejskiego półświatka nie mają ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek nic wspólnego - powiedział były policyjny analityk. Jego zdaniem sprawców zaginięcia należy szukać w najbliższym otoczeniu zaginionej.

Zobacz wideo Matka Iwony Wieczorek w 2013 roku: Chcę po prostu, by sprawa mojej córki wyjaśniła się

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Poszukiwania trwają od 12 lat

Do zaginięcia Iwony Wieczorek doszło w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. w Gdańsku. Nastolatka spędzała czas ze znajomymi na jednej z sopockich dyskotek. Miało tam dojść do kłótni między 19-latką, a jej przyjaciółmi, po czym Iwona Wieczorek zdecydowała, że wróci do domu, znajdującego się w Gdańsku Jelitkowie. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały, że nastolatka przechodziła ul. Grunwaldzką w Sopocie o godz. 3.07, po czym kierowała się w stronę wejścia na plażę nr 63 w okolicy Chilly Willy (była już godz. 4.12). Od domu dzieliło ją kilkaset metrów, jednak nigdy tam nie dotarła.

Od 12 lat nie ustalono, co stało się feralnej nocy w Gdańsku, mimo tego, że zaginięciem Wieczorek zajmowali się dziennikarze, śledczy kryminalistyki, detektywi, a nawet jasnowidze. W 2012 roku umorzono sprawę. Po sześciu latach, we wrześniu 2018 roku śledztwo wzniwiono - zajęła się nim Prokuratura Krajowa w Warszawie, natomiast w 2019 roku akta trafiły do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie (Archiwum X).