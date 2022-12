24 grudnia wypada ostatni dzień, w którym możemy zrobić zakupy przed świętami - w niedzielę 25 grudnia i poniedziałek 26 grudnia, czyli w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, wypadają dni wolne od pracy, a więc zamknięte będą także sklepy i centra handlowe.

Godziny otwarcia sklepów w Wigilię 24 grudnia 2022

W Wigilię natomiast sklepy będą otwarte nieco krócej - a wynika to z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. 24 grudnia sklepy mogą być czynne tylko do godziny 14, jednak zwykle zamykają się wcześniej, by dać pracownikom czas na przygotowanie placówki do dwudniowego zamknięcia.

Sklepy sieci Lidl będą otwarte do godziny 13:00.

będą otwarte do godziny 13:00. Drogerie Rossmann , w zależności od lokalizacji, będą czynne do 13:00 lub 13:30.

, w zależności od lokalizacji, będą czynne do 13:00 lub 13:30. Sklepy sieci Biedronka będą czynne do godziny 13:00.

będą czynne do godziny 13:00. Osiedlowe sklepy Żabka mają być otwarte do godziny 14:00.

mają być otwarte do godziny 14:00. Supermarkety i hipermarkety Carrefour będą czynne do godziny 13:00.

będą czynne do godziny 13:00. Kaufland będzie czynny do godziny 13:00.

będzie czynny do godziny 13:00. Sklepy sieci Auchan zostaną zamknięte o godzinie 13:00.

zostaną zamknięte o godzinie 13:00. Sklepy pod szyldem Dino będą czynne do 13:30 lub 14:00.

będą czynne do 13:30 lub 14:00. Sklepy E.Leclerc będą otwarte do 13:00.

Wiele osób zastanawia się, czy McDonald będzie otwarty w Wigilię. Jak się okazuje, większość restauracji będzie otwarta 24 grudnia do godziny 16:00 - jednak punkty otwarte w centrach handlowych będą działały do godziny 14:00. W niedzielę 25 grudnia wszystkie restauracje tej sieci będą zamknięte. Jednak w poniedziałek 26 grudnia niektóre punkty będą otwarte.

