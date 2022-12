Grypa szaleje w Polsce. Lekarz: Mamy epidemię wyrównawczą. To dodatkowy skutek COVID-19

Zobacz wideo Epidemie towarzyszą ludzkości od tysięcy lat

Kilka dni temu minister zdrowia alarmował, że obecnie "największym zagrożeniem epidemicznym" jest grypa. Potwierdzają to lekarze. Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, na antenie Polsat News podkreślił, że obecnie w przychodniach i szpitalach jest bardzo dużo przypadków grypy. Jak dodał, problemem jest to, że wielu z chorujących to dzieci.

- W tym momencie najwięcej mamy do czynienia w Polsce z grypą typu A właśnie z RSV. Ośmioro na dziesięcioro dzieci hospitalizowanych w szpitalach warszawskich, w szpitalach polskich, to dzieci z zapaleniem oskrzelików, zapaleniem płuc w przebiegu choroby RSV. To bardzo niebezpieczny patogen - podkreślił.

Lekarz: Mamy epidemię wyrównawczą

Dr Michał Sutkowski zaznaczył, że grypa jest niezwykle poważną chorobą, której zwykle towarzyszy bardzo wysoka temperatura. - Zwykle choroba rozpoczyna się nagle. Atakuje nas dosyć silny wirus dający dosyć wysoką temperaturę 39-40 stopni, z bólami głowy, bólami zagałkowymi, niewielkim katarem i kaszlem - powiedział specjalista na antenie Polsat News. - Bóle są potężne. Czołgamy się w przenośni i dosłownie do łóżka, bo to jest choroba, która wymaga natychmiastowego odpoczynku i leżenia - stwierdził lekarz.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych zauważył też, iż obecnie "mamy epidemię wyrównawczą" i jest to "dodatkowy skutek" COVID-19 i izolacji. - Mieliśmy mało patogenów, które teraz mają dużo przestrzeni, żeby się namnażać - dodał.

Przeziębienie a grypa - czym się różnią?

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że grypa to nagłe wystąpienie choroby, której towarzyszą:

wysoka gorączka (powyżej 38°C),

złe samopoczucie;

ból głowy;

ból mięśni i stawów

ogólne rozbicie organizmu

wraz z co najmniej jednym z następujących objawów ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, duszność itp.

Przy zakażeniu grypą wielokrotnie dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, które mogą powodować:

u niemowląt i małych dzieci – zapalenie oskrzelików,

u osób dorosłych – zapalenie płuc oraz wielonarządowe powikłania pogrypowe.

Osoba zakażona wirusem grypy może zakażać innych przez:

dorosły: 3-5 dni (od chwili pojawienia się objawów chorobowych),

dziecko: ponad 10 dni,

osoby z ciężkimi niedoborami odporności: wiele tygodni, a nawet miesięcy.

W czasie krążenia wirusa grypy krąży jednocześnie około 200 typów wirusów oddechowych. Najczęściej przeziębienie jest wywoływane przez tzw. rhinowirusy, jak również wirusy należące do grupy wirusów grypopodobnych: paragrypa, wirus RS, koronawirus, metapneumowirus, adenowirus itp., które mnożą się w nosie i atakują drogi oddechowe. Zazwyczaj powodują one stany podgorączkowe, rzadko gorączkę, bóle głowy, katar, kichanie, kaszel, ból gardła oraz oczu.

Jak odróżnić grypę od COVID-19? Lista najczęstszych objawów:

