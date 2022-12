Policja na święta rozpoczyna akcję grupy SPEED. W użyciu drony i wideorejestratory

W piątek 23 grudnia policja rozpoczyna akcję "Bezpieczne święta na drogach". Od dziś do wtorku 27 grudnia kierowcy na drogi wyjedzie zwiększona liczba patroli grup SPEED, co przełoży się na częstsze kontrole.

Jest to pierwszy okres zwiększonych akcji policji od wprowadzenia nowego taryfikatora punktów karnych oraz podwójnie liczonych mandatów za wykroczenia popełnione w warunkach recydywy.

- Wzmożone działania na drogach będą prowadzone głównie w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. I choć przede wszystkim na celu będziemy mieć hasło "pomocy i ochrony" uczestników ruchu drogowego, to ostrzegamy, że dla kierowców, którzy popełnią rażące wykroczenia taryfy ulgowej nie będzie - powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Szczególną uwagę funkcjonariusze będą zwracać na wykroczenia, które są główną przyczyną wypadków drogowych:

przekraczanie dopuszczalnej prędkości

nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu

niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

Wideorejestratory i drony pomogą służbom

W czasie działań na drogach pracować będą również policyjne radiowozy wyposażone w wideorejestratory, sprawdzany będzie także stan trzeźwości kierowców i stan techniczny pojazdu.

Służby informują, że do akcji masowo wkroczą też drony, które z powietrza udokumentują każdy występek kierowców wobec pieszych - zwłaszcza w rejonie przejść.

Kierowcy mogą otrzymać nawet 15 punktów karnych

Policja przypomina, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach mijania przez całą dobę. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Ale decydujące są warunki drogowe - mżawka, opady, mała przejrzystość powietrza - wtedy włączamy światła mijania.

Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne, a po zmroku to już 6 punktów i 300 zł mandatu.

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów 12 punktów otrzymają ci kierowcy, którzy łamią zakaz zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej, czy za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego. Chodzi o takie korzystanie, które wymaga przekierowania uwagi na telefon - trzymanie go w ręku, czy zaprzestanie obserwowania drogi. Oznacza to, że dwukrotne popełnienie takie wykroczenia, powoduje wyczerpanie limitu punktów karnych dla doświadczonych kierowców.

Nowy taryfikator mandatów. Wyższe kary, łatwiej stracić prawo jazdy

15 punktów karnych otrzymają kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej, niż 70 km/h, a także przejeżdżający na czerwonym świetle, czy nieustępujący pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, bądź wchodzącemu na to przejście.

Nowe przepisy wprowadzają także pojęcie recydywy. Oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, za drugi raz otrzyma dwa razy wyższy mandat. Dotyczy to między innymi przekroczenia prędkości o 30 km/h i więcej, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też niewłaściwe wyprzedzanie.

Pijani kierowcy stracą samochody

Andrzej Duda podpisał w piątek 2 grudnia ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Najgłośniejszym zapisem nowych przepisów bez wątpienia jest ten mówiący, że pijany kierowca, który będzie miał nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, straci swój samochód, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy, czy nie. Policja będzie mogła zająć samochód kierowcy na okres do siedmiu dni. Następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie go, a sąd obligatoryjnie przepadek pojazdu.

Prezydent podpisał kontrowersyjną reformę Kodeksu karnego

Samochody ciężarowe mają zakaz ruchu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r., w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021. poz. 783, z późn. zm.), obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, w dniach:

25 grudnia 2022 r. w godz. 8:00-22:00

26 grudnia 2022 r. w godz. 8:00-22:00

1 stycznia 2023 r. w godz. 8:00-22:00