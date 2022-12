Jak odróżnić grypę od COVID-19? [Lista najczęstszych objawów]

Tylko w ciągu tygodnia, od 8 do 15 grudnia, odnotowano w Polsce 266 620 przypadków grypy lub podejrzeń grypy - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wcześniej, od 1 do 7 grudnia, takich przypadków było znacznie mniej, bo 187 067. Najwięcej zachorowań notuje się w grupie najmłodszych dzieci, jednak i wśród dorosłych choruje spory odsetek. Jak odróżnić grypę od COVID-19?

Zarówno COVID-19, jak i grypa posiadają mnóstwo podobieństw - czy to jeżeli chodzi o objawy, czy o profilaktykę. Obie choroby przenoszone są drogą kropelkową, powodują chorobę układu oddechowego, której towarzyszy kaszel, ból gardła oraz gorączka. W jaki więc sposób możemy odróżnić koronawirusa od grypy?

Jakie są najczęstsze objawy grypy?

Sezon grypy w Polsce przypada na miesiące od października do kwietnia. Jest to ostra infekcja górnych dróg oddechowych wywołana przez wirusy grypy typu A lub rzadziej typu B. Do zarażenia dochodzi zazwyczaj drogą kropelkową poprzez kontakt z osobą chorą. Zachorowaniu sprzyja zazwyczaj długotrwałe przebywanie w dużych skupiskach osób, gdzie nie mamy pewności, czy ktoś nie jest zarażony oraz brak dostatecznej dbałości o higienę rąk. Do najczęstszych objawów grypy należą:

gorączka lub subiektywne poczucie gorączki, dreszcze;

kaszel, zwykle suchy;

ból gardła;

katar lub zatkany nos;

bóle mięśniowe i stawowe;

bóle głowy;

zmęczenie;

u niektórych pacjentów wymioty i biegunka (częściej u dzieci niż dorosłych).

Objawy ogólne ustępują zazwyczaj w ciągu tygodnia. Najdłużej może utrzymywać się kaszel, który jest w stanie męczyć organizm przez około 2 tygodnie. Warto jednak pamiętać, że grypa jest niebezpieczną chorobą. Do pogorszenia stanu chorego może dojść w niezwykle szybkim tempie. W grupie ryzyka wystąpienia powikłań znajdują się kobiety ciężarne, dzieci do końca 5. roku życia, osoby w wieku wyższym niż 65 lat, pacjenci z chorobami przewlekłymi takimi jak choroby układu oddechowego, układu krążenia, czy układu nerwowego.

Jakie są najczęstsze objawy COVID-19?

Choroba COVID-19 wywoływana jest przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wiąże się z nim ciężka niewydolność oddechowa. Podobnie jak grypa, choroba przenosi się drogą kropelkową oraz poprzez skażone dłonie i przedmioty. COVID-19 może zostać wywołany przez kilka wariantów koronowirusa. Do najczęstszych objawów wywołanych wariantem Omikron należą:

ból gardła,

ból głowy,

zatkany nos,

suchy kaszel,

uczucie zmęczenia

bóle w dole pleców (najbardziej charakterystyczny z objawów)

Mniej częste objawy to również dreszcze, gorączka, oszołomienie, ból oczu, ból mięśni, brak apetytu, ból klatki piersiowej, powiększone węzły chłonne. Dla choroby wywołanej wariantem wyjściowym koronawirusa oraz wariantem Delta najpowszechniejszym objawem jest utrata smaku lub węchu. Obecnie jednak występuje ona znacznie rzadziej.

Jak odróżnić COVID-19 od grypy? Nie zawsze musi występować gorączka

Obraz kliniczny COVID-19 jest łudząco podobny do grypy. Na podstawie samych objawów niezwykle trudno jest odróżnić od siebie obie choroby. Czasem jest to nawet niemożliwe. Najdokładniejszą metodą potwierdzenia choroby COVID-19 jest badanie wymazu z nosa i gardła. Do wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 stosuje się metodę RT-PCR. Można także skorzystać z szybszych i znacznie tańszych metod jak badania antygenowe. Cechują się one jednak znacznie mniejszą czułością. Należy pamiętać, że w przypadku obu chorób nie zawsze musi występować gorączka, a pozostałe objawy mogą być bardziej skąpe, przypominające przeziębienie. Nie należy więc lekceważyć żadnych objawów, a po ich zaobserwowaniu wskazany jest kontakt z lekarzem.