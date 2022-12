Czy dzień przed Wigilią obowiązuje post? Czy 23 grudnia można jeść mięso?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W Wigilię wiele osób, ze względu na przywiązanie do tradycji, nie je mięsa. Co mówią na ten temat zasady Kościoła katolickiego? Co z dniem przed Wigilią? Czy można jeść mięso?

Czy w Wigilię można jeść mięso?

Zgodnie z Uchwałą nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.:

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

Z wytycznych wynika więc, że w Wigilię wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie jest obowiązkowa, choć Kościół zachęca, by ją zachować. Dzień przed Wigilią, czyli 23 grudnia również można jeść mięso - o ile ten dzień nie wypada w piątek. W tym roku 23 grudnia jest piątkiem, co oznacza, że mięsa nie można jeść.

Co ważne, w Wigilię nie ma obowiązkowego postu - ale tutaj również Kościół zachęca do jego zachowania.

Czym różni się post od wstrzemięźliwości?

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w języku potocznym bywa nazywana postem. Nie jest to jednak to samo pojęcia. Jak wskazuje nazwa - wstrzemięźliwośc od pokarmów mięsnych - to po prostu powstrzymanie się od jedzenia mięsa danego dnia. Z kolei post to nie tylko wstrzymanie się od jedzenia mięsa, ale również ograniczenie ilości przyjmowanego pokarmu. W dniu, w którym obowiązuje post, możemy zjeść jeden posiłek do syta i dwa mniejsze.