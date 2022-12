Coraz więcej chorych na grypę. Czy trudno dostać test w aptece? Sprawdzamy

Zobacz wideo Epidemie towarzyszą ludzkości od tysięcy lat

Coraz więcej osób w Polsce choruje. Tylko w ciągu tygodnia, od 8 do 15 grudnia, odnotowano w Polsce 266 620 przypadków grypy lub podejrzeń grypy - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wcześniej, od 1 do 7 grudnia, takich przypadków było znacznie mniej, bo 187 067.

Najwięcej zachorowań obserwuje się wśród najmłodszych: w grupie wiekowej 0-4 są to 60 746 przypadki, a w grupie 5-14 to 73 405 przypadków.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że najpoważniejsza sytuacja jest w województwach: pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. Tam odnotowuje się obecnie najwyższą liczbę zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

- Grypa jest obecnie w fazie intensywnego wzrostu zachorowalności. Wczesne rozpoznanie daje szansę na celowane leczenie i uniknięcie powikłań. Obecnie w szpitalach na 10 pacjentów z powikłaniami sześciu to grypa, trzech - RSV, jeden COVID - podkreślił, cytowany przez trójmiejską "Gazetę Wyborczą", dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Test na grypę towarem deficytowym?

Razem ze wzrostem liczby chorych w aptekach zaczyna brakować testów. Sprawdziliśmy strony kilku aptek - na wszystkich z nich czytamy "produkt chwilowo niedostępny" lub "powiadom mnie o dostępności". Na stronie gdziepolek.pl możemy dowiedzieć się z kolei, że test łączony na grypę, COVID-19 i RSV ma obecnie w Polsce 49 aptek, czyli 4 proc. placówek. Co więcej, ich cena waha się od 18,5 do 49,99 zł.

W samej Warszawie - według serwisu w piątek rano - test ten można dostać w zaledwie pięciu aptekach. W jednej z nich jest "ostatnia sztuka", w jednej "kilka sztuk", a w trzech "wiele". Zadzwoniliśmy do wszystkich tych pięciu aptek. Udało nam się dodzwonić tylko do jednej. Usłyszeliśmy, że jedynie dostępny jest łączony test na grypę, COVID-19 i RSV i jest "jakaś ilość". Na pytanie, czy jak się przyjdzie do apteki, to ten test będzie, usłyszeliśmy, że "powinien być".

Zadzwoniliśmy jeszcze do kilku innych aptek. W jednej z nich dowiedzieliśmy się, że "dostawa dopiero co była, więc jeszcze jest". - Ale rzeczywiście, bardzo dobrze nam się sprzedaje - przekazała farmaceutka.

Przeziębienie a grypa - czym się różnią?

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że grypa to nagłe wystąpienie choroby, której towarzyszą:

wysoka gorączka (powyżej 38°C),

złe samopoczucie;

ból głowy;

ból mięśni i stawów

ogólne rozbicie organizmu

wraz z co najmniej jednym z następujących objawów ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, duszność itp.

Przy zakażeniu grypą wielokrotnie dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, które mogą powodować:

u niemowląt i małych dzieci – zapalenie oskrzelików,

u osób dorosłych – zapalenie płuc oraz wielonarządowe powikłania pogrypowe.

Osoba zakażona wirusem grypy może zakażać innych przez:

dorosły: 3-5 dni (od chwili pojawienia się objawów chorobowych),

dziecko: ponad 10 dni,

osoby z ciężkimi niedoborami odporności: wiele tygodni, a nawet miesięcy.

W czasie krążenia wirusa grypy krąży jednocześnie około 200 typów wirusów oddechowych. Najczęściej przeziębienie jest wywoływane przez tzw. rhinowirusy, jak również wirusy należące do grupy wirusów grypopodobnych: paragrypa, wirus RS, koronawirus, metapneumowirus, adenowirus itp., które mnożą się w nosie i atakują drogi oddechowe. Zazwyczaj powodują one stany podgorączkowe, rzadko gorączkę, bóle głowy, katar, kichanie, kaszel, ból gardła oraz oczu.

