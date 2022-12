Odwilż w pełni. IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed roztopami i marznącymi opadami

"Odwilż w pełni" - napisali synoptycy IMGW w jednym z czwartkowych wpisów w mediach społecznościowych.

REKLAMA

W kolejnym informowali, że w nocy z czwartku na piątek będzie występować duże zachmurzenie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

"W górach opady śniegu lub opady marznące. Na północy i południu mgły. Temperatura minimalna od -1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i północy także dość silny, porywisty. W Sudetach porywy do 100 km/h" - przekazali synoptycy.

IMGW ostrzega przed opadami marznącego i roztopami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Alerty IMGW przed roztopami i marznącymi opadami obowiązują w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Synoptycy prognozują wzrost temperatury powietrza, co spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. "Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Suma opadów deszczu (powodujących szybsze topnienie śniegu) od 1 mm do 5 mm na dobę. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu" - czytamy w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenia obowiązują co najmniej do piątkowego wieczoru, a w niektórych rejonach nawet do sobotniego południa.

Alert IMGW

Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk przekazał, że ociepleniu towarzyszyć może też mgła. - Opady, mgła i porywy wiatru mogą utrzymać się także przez noc. Na południu Małopolski i Podkarpacia spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a w wyższych partiach gór - opady śniegu. Na północy i na południu spodziewane są mgły ograniczające widoczność do 200 metrów - dodał.

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Tragedia w Warszawie. 38-latek poślizgnął się i zmarł

W ostatnich dniach w związku z gołoledzią dochodziło do wielu wypadków na śliskich ulicach i chodnikach.

W Warszawie 38-letni mężczyzna przewrócił się na chodniku na Pradze-Północ i zmarł po uderzeniu w niego głową. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

- Z uwagi na złe warunki pogodowe apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożność zarówno na drogach, jak i chodnikach. Dostosujmy prędkość do panujących warunków. Pośpiech dzisiaj jest niewskazany - apelował rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak.