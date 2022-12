Dni wolne od pracy w 2023 roku. Jak zaplanować urlop, by cieszyć się długim wolnym? [PORADNIK]

Rok 2022 powoli się kończy, a my myślami wkraczamy w nowy. Wiele osób snuje już plany na 2023 rok i obmyśla postanowienia, których będzie starać się trzymać od stycznia. Początek nowego roku to także dobry okres, by zaplanować urlop.

Święta w 2023 roku - kiedy dni wolne od pracy? Jak zaplanować urlop?

W 2023 roku wypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy:

1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok;

6 stycznia (piątek) - Święto Trzech Króli;

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;

10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy;

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 maja

28 maja (niedziela) - Zielone Świątki;

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (wtorek) - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Święto Wojska Polskiego;

1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (sobota) - Święto Niepodległości;

25 grudnia (poniedziałek) - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia;

26 grudnia (wtorek) - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

W 2023 roku wypadną trzy długie weekendy:

6 - 8 stycznia,

29 kwietnia - 1 maja,

23 - 26 grudnia.

Biorąc urlop 2 maja, możemy wydłużyć majówkę do pięciu dni; do dziewięciu, jeśli weźmiemy urlop także 4 i 5 maja (czwartek i piątek). Urlop możemy wykorzystać także 9 czerwca, tworząc długi weekend dzięki Bożemu Ciału, a także 14 sierpnia dzięki wolnemu 15 sierpnia.



Dodatkowy dzień wolny od pracy - kiedy przysługuje?

Artykuł 130, paragraf drugi Kodeksu pracy podaje, że "każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin". Dotyczy to jednak wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jak widać na powyższej rozpisce, w 2023 roku aż trzy święta przypadają w niedzielę. W takim przypadku pracownikowi nie przysługuje jednak dodatkowy dzień wolny. W sobotę wypada natomiast tylko jedno święto - Święto Niepodległości 11 maja.

