W maju 2019 roku w sieci wewnętrznej spółki Ikea (intranet) zamieszczono artykuł "Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas". Miało to związek z Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Jeden z pracowników zdecydował się skomentować artykuł i zaatakować społeczność LGBT, a także nawiązać do zapisów w Biblii.



Pracownik Ikei atakował społeczność LGBT. "Jako katolik nie mogę uczestniczyć w propagowaniu ideologii sprzecznej z moją wiarą"

Po zamieszczeniu artykułu jeden z pracowników napisał, że "akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia". Jako poparcie swoich słów dołączył cytaty z Biblii. "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" - napisał mężczyzna. Dodał również, że "ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich". Komentarz wywołał spore poruszenie wśród pracowników Ikei. Wielu z nich było zaniepokojonych o swoje bezpieczeństwo. Firma zdecydowała o zwolnieniu mężczyzny. Jako przyczynę podano naruszenie zasad współżycia społecznego, a także regulaminu pracy oraz Kodeksu Postępowania Grupy Ikea (są to wewnętrzne akty, które obowiązują w firmie).

Pracownik, który został zwolniony, zgłosił swoją sytuację do organizacji Ordo Iuris, która zaczęła go reprezentować. W lipcu 2019 roku wydał oświadczenie w związku z zaistniałą sytuacją. "Mój wpis był reakcją na indoktrynację, której jako pracownik byłem od lat poddawany w miejscu pracy. Narzucany pracownikom Ikea stosunek do postulatów ruchu LGBT radykalnie różni się od nauczania Kościoła katolickiego wypływającego z Pisma Świętego. Jako katolik nie mogę uczestniczyć w propagowaniu ideologii sprzecznej z moją wiarą ani akceptować sytuacji, w której pracodawca zmusza mnie do zmiany mojego światopoglądu" - napisał mężczyzna. Swoje stanowisko zajęła również Ikea. Firma stwierdziła, że "nie poglądy stanowiły problem, ale sposób wyrażania swoich opinii, który wyklucza inne osoby. Podobne działania podjęlibyśmy w przypadku naruszenia godności każdej innej grupy (np. katolików)" - napisano w oświadczeniu, cytowanym przez Onet.

Stracił pracę w IKEA po słowach o LGBT. Prawnik: firma mogła tak postąpić

Sąd wskazał, że pracownik, który ostał zwolniony po ataku na społeczność LGBT może wrócić do pracy

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie wydał 22 grudnia wyrok w sprawie zwolnionego mężczyzny. Odmówił pracownikowi odszkodowania od pracodawcy, ponieważ uznał, że nie doszło do dyskryminacji. Zwolniony mężczyzna żądał zadośćuczynienia tytułem "naruszenia przez pozwanego pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu z uwagi na dyskryminującą przyczynę rozwiązania stosunku pracy". Sąd umożliwił jednak byłemu pracownikowi powrót do pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik pracodawcy dr hab. Daniel Książek, wspólnik w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj poinformował, że dojdzie do apelacji. Jeśli natomiast sąd utrzyma wyrok, wtedy Ikea będzie zmuszona przyjąć byłego pracownika na poprzednie stanowisko. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

- Można więc przyjąć, że sąd stwierdził, iż dyskryminacji nie było, ale pracownik mógł umieścić post (...) i post ten nie narusza przepisów prawa pracy. To szokujące orzeczenie. Rodzi się pytanie, dlaczego wydanie orzeczenia zostało skierowane na posiedzenie niejawne, w sytuacji, gdy 90 proc. postępowania było prowadzone w trybie stacjonarnym, w tym przesłuchanie świadków? Niejawność wydania orzeczenia zwolniła sąd z konieczności ustnego uzasadnienia orzeczenia - dodał mec. Książek, cytowany przez Business Insider.

W tej sprawie toczyło się również postępowanie karne przeciwko kierowniczce, która zwolniła pracownika. Akt oskarżenia przeciwko niej skierowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Kobieta usłyszała zarzut tzw. dyskryminacji wyznaniowej. Jednak 6 grudnia br. Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, który uniewinnił kobietę. W uzasadnieniu podano, że zwolnienie miało co najwyżej z moralnością i światopoglądem pracownika (nie podlegają ochronie na odstawie prawa karnego), a nie z przynależnością wyznaniową. Ogłoszony wyrok jest prawomocny, natomiast Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga nie wyklucza skierowania go do kasacji.

