W środę w siedzibie Komendy Głównej Policji służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkały się na wspólnej wigilii. "Honory gospodarza pełnił szef polskiej policji gen. insp. Jarosław Szymczyk" - przekazała policja.

Podczas świątecznego spotkania wigilijnego służb podległych MSWiA Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przekazał najserdeczniejsze życzenia wszystkim policjantom, pracownikom i emerytom policji oraz ich rodzinom

- czytamy na Twitterze.

Do wpisu ze wspólnego świętowania dołączono fotografie zapewniające o powrocie szefa polskiej policji do służby. Gen. Szymczyk wypełnił wszystkie obowiązki, nie wyłączając odbioru prezentu od harcerzy, jakim była płonąca świeca umieszczona w specjalnym lampionie, czyli Betlejemskie Światło Pokoju.

"Eksplozja prezentu" w siedzibie Komendy Głównej Policji

Nieco ponad tydzień po wybuchu w budynku Komendy Głównej Policji gen. Jarosław Szymczyk wrócił do pełnienia obowiązków służbowych. Przypomnijmy, że 14 grudnia o godzinie 7:50 w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem komendanta głównego policji w gmachu Komendy Głównej doszło do eksplozji.



Wybuch w gmachu Komendy Głównej Policji potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak napisano w komunikacie resortu, "eksplodował jeden z prezentów", które komendant Szymczyk otrzymał w czasie roboczej wizyty w Ukrainie w dniach 11-12 grudnia. Spotkał się wtedy z kierownictwami ukraińskiej policji i służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym komendant i pracownik cywilny KGP.

Przedmiotem, który wybuch, miał być granatnik. Z informacji mediów i samego zainteresowanego wynika, że nie był on świadomy, iż prezent od Ukraińców nie jest atrapą.



W czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie zdarzenia w budynku Komendy Głównej Policji. Prokurator podkreślił, że postępowanie prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowaniu gwałtownego wyzwolenia energii, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Wybuch w gmachu Komendy Głównej Policji potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W poniedziałek minister Mariusz Kamiński zapewnił, że nie zdymisjonuje Komendanta Głównego Policji. "W związku z sytuacją dot. ukraińskiego prezentu dla gen. J. Szymczyka gotowość przyjazdu do Polski i spotkania ze mną wyraził szef MSW Ukrainy D. Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem. Jednocześnie, ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego" - napisał szef MSWiA Mariusz Kamiński na Twitterze.

Za taką deklarację podziękował gen. Szymczyk, który przyznał, że czuje się pokrzywdzony w całej sytuacji.

