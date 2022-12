Wojnowo: przez kilka godzin szukali zaginionej 80-latki. Pomógł dron z kamerą termowizyjną

Zgłoszenie o zaginięciu 80-latki z Wojnowa wpłynęło do policjantów w Piszu we wtorek przed godz. 18. Okazało się, że kobieta cztery godziny wcześniej wyszła z domu i do tej pory nie wróciła. Nie miała przy sobie telefonu. 80-latka cierpi na problemy z pamięcią.

Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania.

"Wzięli w nich udział policjanci z całego powiatu piskiego, wspierani przez policjanta z psem tropiącym z KMP w Łomży, członkowie grupy ratowniczo-poszukiwawczej Stowarzyszenia Podwodnik, strażacy miejscowego OSP, Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn oraz Mazurska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Olecka" - wylicza Komenda Powiatowa Policji w Piszu.

Kobietę odnaleziono po godz. 22 dzięki dronowi z kamerą termowizyjną użytemu przez ratowników z Olecka. 80-latka znajdowała się w lesie ok. kilometra od domu.

Wojnowo: zaginięcie 80-letniej kobiety

"80-latka była cała i zdrowa, ale zmęczona i wyziębiona, dlatego zabrana została do szpitala na obserwację" - czytamy w komunikacie.

"Apelujemy do wszystkich, aby zwracać szczególną uwagę na starszych domowników, często schorowanych i z zanikami pamięci. Podejmijmy wszelkie możliwe starania, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji, bo niestety nie zawsze takie poszukiwania kończą się szczęśliwie. Pamiętajmy o naszych seniorach, bo oni czasami zapominają" - dodają policjanci.

