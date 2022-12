Nazwisko pasuje? Resztę dowodów można przemilczeć. "Komedia pomyłek"

Orzeł - to nazwisko nosi niewinnie oskarżony o handel narkotykami mężczyzna. Śledczym wskazano Patryka Orła, przy czym "Orzeł" to ksywka, a nie nazwisko. Przez ponad rok niewinny mężczyzna tłumaczył, że narkotykami nie handluje, a prokuratura robiła wszystko, by udowodnić, że jest inaczej.

5 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl