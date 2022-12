Od poniedziałku w całej Polsce synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną zmianą pogody - gołoledź i topniejący śnieg stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Niebezpiecznie było w Częstochowie. Tam na osiedlu przy al. Armii Krajowej z czteropiętrowego bloku spadła bryła lodu wprost na 34-letniego i 13-miesięczne dziecko - podaje "Dziennik Zachodni".

Śląskie. Lód z dachu spadł na mężczyznę z 13-miesięcznym dzieckiem

34-latek doznał urazu głowy. Po badaniach lekarze stwierdzili, że również dziecko ma uraz głowy.

Kiedy mężczyzna wyszedł z dzieckiem z bloku już poza daszek znajdujący się nad wyjściem z klatki schodowej, spadła na niego bryła lodu. Obiekt uderzył tylko w 34-letniego mężczyznę, powodując u niego uraz głowy. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Także dziecko zostało tam zabrane. Nie miało ono jednak żadnych zewnętrznych obrażeń. Po fakcie na dwór wyszła też matka dziecka, jej też się nic nie stało

- przekazała w rozmowie z "DZ" podkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Na miejsce wypadku wezwano zarządcę budynku. Administrator odgrodził miejsce zdarzenia, a straż pożarna usunęła zalegający na bloku lód. Dochodzenie w sprawie zdarzenia prowadzi częstochowska policja.

IMGW ostrzega przed oblodzeniem i roztopami na południu Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed roztopami i marznącymi opadami na południu i południowym wschodzie kraju. Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia przed roztopami obowiązuje w pasie od południa Dolnego Śląska po północną Lubelszczyznę. Jedynym wyjątkiem są wyższe partie gór.

Synoptycy prognozują wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna wyniesie od jednego do czterech stopni Celsjusza. Z kolei suma opadów deszczu, powodujących szybsze topnienie śniegu, wyniesie w ciągu doby od jednego do pięciu litrów na metr kwadratowy. Wiatr będzie wiał południowego zachodu ze średnią prędkością od 10 do 25 kilometrów na godzinę, w porywach do 55. Ostrzeżenie obowiązuje do 12:00 w Wigilię.

W Tatrach i Bieszczadach oraz na Zamojszczyźnie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do 9:00 w czwartek.

