Jaka będzie pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie? Synoptycy ostrzegają

Niemal na terenie całego kraju w najbliższych dniach prognozowane są dodatnie temperatury. Śnieg utrzyma się jedynie lokalnie w górach. W święta nie można więc liczyć na zimową pogodę, chociaż ta może okazać się dynamiczna.

Pogoda na święta - Spodziewajmy się odwilży

Od wtorku 20 grudnia rozpoczął się okres zimowej odwilży. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Polskę napływają na zmianę ciepłe i nieco chłodniejsze fronty powietrza. Z tego powodu czeka nas dość dynamiczna pogoda. W nadchodzących dniach trzeba liczyć się z opadami deszczu oraz silnym i porywistym wiatrem.

Jaka będzie pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie?

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym roku nie ma co liczyć na białe święta. Piątek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Na wschodzie i Pogórzu Karpackim mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Jedynie w górach będzie można pocieszyć się zimowym krajobrazem. Tam spodziewane są opady śniegu i ujemne temperatury. Z kolei w pozostałej części polski termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C. na Suwalszczyźnie do 8 st. C. na Dolnym Śląsku. Nad morzem wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h.

Wigilia, czyli sobota 24 grudnia nadal pochmurna z opadami deszczu. Parasole nie powinny być potrzebne jedynie w północno-wschodnich regionach kraju. Maksymalna temperatura na Dolnym Śląsku to aż 9 st. C. Ta w kolejnych dniach będzie rosnąć. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia będzie dużo cieplej, od 2 st. C. na północnym wschodzie do około 8 st. C. w centrum kraju i 10 st. C., 11 st. C. na zachodzie i południu. Nadal trzeba uważać na silny i porywisty wiatr. Także w drugi dzień świąt będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. W większości kraju będzie padał deszcz. Temperatura jednak nieznacznie spadnie, ale nadal będzie powyżej 0 st. C.