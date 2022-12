Czy 27 grudnia to dzień wolny od pracy? Tego dnia obchodzimy nowe święto

Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, 27 grudnia został ustanowiony świętem państwowym. Czy więc oznacza to, że tego dnia pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny?

27 grudnia ustanowiony świętem państwowym

W tym roku dopiero po raz drugi będziemy świętować Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków, do którego doszło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. To właśnie tam rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. O wprowadzenie święta wnioskowali przedstawiciele władz samorządowych Wielkopolski oraz lokalna społeczność, a także Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Do apelu przychylił się prezydent Andrzej Duda, który ostatecznie podpisał 23 listopada 2021 roku przyjętą przez parlament ustawę. Uroczystość odbyła się w poznańskim Hotelu Bazar. Miało to niezwykle symboliczne znaczenie. To właśnie tam w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w 1918 r. Ignacy Jan Paderewski wygłosił przemówienie, które zapoczątkowało wybuch powstania.

Czy 27 grudnia to dzień wolny od pracy?

Mimo że 27 grudnia został ustanowiony świętem państwowym, nie został on w świetle ustawy przewidziany jako dzień wolny. Jeżeli więc ktoś z tytułu święta chciał liczyć na przedłużony świąteczny urlop, będzie musiał liczyć się z rozczarowaniem. 27 grudnia pozostaje jednak dniem wolnym od zajęć. Jest to okres przerwy świątecznej, która dla uczniów wypada między świętami a nowym rokiem od 23 do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że nauczyciele zatrudnieni w placówkach feryjnych mogą podobnie jak uczniowie liczyć na dzień wolny od zajęć. Nie oznacza to jednak, że otrzymają gwarantowany dzień wolny od pracy. Mogą zostać zobowiązani przez pracodawcę do wypełniania innych obowiązków na przykład sprawowania opieki nad uczniami.