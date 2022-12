Jak podaje norweski portal vg.no, sąd w Kopenhadze w Danii zdecydował o przekazaniu Polsce obywatela Norwegii Ingebrigta G., który jest podejrzewany o zabójstwo byłej partnerki Pameli. Po śmierci kobiety mężczyzna porwał ich wspólne dziecko - Mię. Został złapany w Danii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kraków. Adwokatka zaraz po porodzie zleciła porwanie kobiety, która miała być kochanką jej męża

Oświęcim. 25-letni Norweg podejrzany o zabójstwo byłej partnerki. Później uprowadził pięcioletnią córkę

Do zabójstwa 26-letniej Pameli doszło na początku listopada 2022 roku. Ciało kobiety znalazł jej ojciec w mieszkaniu przy ulicy Budowlanych w Oświęcimiu (woj. małopolskie). Polka zmarła w wyniku zadanych jej ran.

Policja ustaliła, że odpowiedzialnym za zabójstwo 26-latki może być były parter kobiety, 25-letni Ingebrigt G. pochodzący z Norwegii, który w ostatnim czasie odwiedził kobietę i ich dziecko. Po śmierci Pameli Norweg zabrał pięcioletnią Mię i wyjechał. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli poszukiwania, uruchomiono Child Alert, a za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zabójstwo w Oświęcimiu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 26-latki

Dzięki szybkiej reakcji służb 25-latek został zatrzymany na autostradzie w okolicach Kopenhagi. Razem z nim była jego córka. "Dziewczynka cała i zdrowa została odnaleziona. Dzięki informacjom przekazanym przez polską policję pojazd, w którym znajdowała się Mia, został zatrzymany w Danii przez duńskich funkcjonariuszy. Dziękujemy za współpracę i szybkie przekazywanie komunikatu" - napisała policja na Twitterze.

Dziecko zostało odebrane przez dziadka - ojca zmarłej Pameli. Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu ustalił, że to dziadek będzie sprawował tymczasową opiekę nad Mią. Norweg z kolei trafił do policyjnego aresztu w Danii. Sąd w Kopenhadze miał 60 dni na decyzję o ekstradycji 25-latka do Polski.

Astronomiczna zima nie zgrała się z pogodą. I tak będzie do końca roku