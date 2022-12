Śnieżne burze, przymrozki i marznące opady to zimowa codzienność osób mieszkających na północy Europy czy Ameryki Północnej. Z tego powodu Uniwersytet Alaski w Fairbanks czy Canada Safety Council - organizacja non-profit zajmująca się rozpowszechnianiem wiedzy o bezpieczeństwie, co roku przypominają o tym, jak poruszać się w trudnych, zimowych warunkach. Jak się okazuje, w przypadku gołoledzi warto naśladować pingwiny.

Gołoledź na drodze i śliski chodnik? Maszeruj jak pingwin

W normalnym chodzie środek ciężkości znajduje się w biodrach, więc każda z nóg "utrzymuje" połowę naszego ciężaru, a to powoduje, że na śliskim chodniku jesteśmy bardziej narażeni na utratę równowagi.

Jak się okazuje, poruszając się po śliskiej powierzchni, warto przenieść środek ciężkości na nogę, którą akurat stawiamy krok - czyli tak, jak robią to pingwiny. Poza tym, naśladując te zwierzęta, należałoby skierować stopy nieco na zewnątrz. Warto też stawiać małe kroki, lekko ugiąć kolana i stawiać całą stopę płasko na danej powierzchni. Warto też wybierać w miarę proste odcinki, ponieważ pochyłość lub nierówność sprawi, że stąpając po niej możemy stracić równowagę. Poza tym należy iść powoli, a ręce trzymać po bokach - bez telefonu w dłoni i bez chowania ich do kieszeni.

Bez tej zmiany podczas upadku najprawdopodobniej upadniemy na kość ogonową albo biodro, co może skutkować poważnymi urazami i bólem. Poza tym jest większe ryzyko, że chroniąc się przed upadkiem, doprowadzimy do złamania ręki lub nogi.

"Może to nie jest najszybszy i najbardziej wdzięczny sposób poruszania się, ale chroni przed upadkiem" - przekazuje na nagraniu Alberta Health Services, dodając, że "miliony pingwinów nie mogą się mylić". Business Insider dodaje z humorem, że "możesz potrzebować smokingu, żeby się dopasować" - co nawiązuje do wyglądu tych zwierząt, które wyglądają, jakby nosiły czarną marynarkę.

Uniwersytet Alaski w Fairbanks zaznacza też, że od pingwinów warto nauczyć się jednej, bardzo istotnej rzeczy - a mianowicie upadania. Jeśli zdarzy nam się poślizgnąć do tyłu, wówczas jak najszybciej należy przycisnąć brodę do klatki piersiowej - dzięki temu głowa nie uderzy o oblodzony chodnik czy lód.

