Gołoledź sparaliżowała Mazury. Odwołane lekcje, poradnie ortopedyczne oblężone

Trudne warunki w woj. warmińsko-mazurskim panują od wtorku 19 grudnia. Wiele dróg i chodników jest pokrytych lodem. Pada tam również mżawka i deszcz, które szybko zamarzają na drodze, co utrudnia transport oraz dojazd do placówek publicznych. Włodarze miast na bieżąco informują o odwołanych kursach autobusów oraz zajęciach szkolnych.



Gmina Ełk. Lekcje w szkołach zostały odwołane ze względu na warunki atmosferyczne

W Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku podjęto decyzję o odwołaniu zajęć. "Polecamy czytać komunikaty pozostałych szkół i pracodawców" - przekazały władze miasta. W mediach społecznościowych na bieżąco są przekazywane informacje o odwoływaniu lekcji lub autobusów.

"Z uwagi na bardzo trudne warunki na drogach nie wyruszyły autobusy szkolne oraz komunikacji miejsko-gminnej. Szkoły zapewniają opiekę przybyłym dzieciom i prowadzone są zajęcia lekcyjne" - napisał w komunikacie wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz. Pod zamieszczonym postem mieszkańcy skarżyli się również na przerwy w dostawie prądu m.in. w Spytkowie.

Te samą decyzję podjęto w gminie Ełk. "Ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, drogowe i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci zajęcia we wszystkich gminnych szkołach zostały odwołane. Dzieciom, które mimo wszystko dotrą do szkoły, zostanie zapewniona opieka" - przekazał Tomasz Osewski, wójt Gminy Ełk.

W woj. warmińsko-mazurskim oblężone są poradnie ortopedyczne

W całym Warmińsko-Mazurskim od rana 20 grudnia dochodzi do wielu kolizji. Na drodze krajowej między Orzyszem a Giżyckiem we wsi Staświny, samochód ciężarowy stanął w poprzek drogi i ją zablokował. Natomiast między Rudą a Staświnami do przydrożnego rowu wpadła solarka - przekazuje TVN24. Tego samego dnia oblężone były poradnie ortopedyczne w woj. warmińsko-mazurskim. Chodniki były tak śliskie, że częściej dochodziło do wypadków. "Od rana karetki wzywano 134 razy. Pogotowie ratunkowe wyjeżdżało do 55 urazów ortopedycznych. Wczoraj w analogicznym okresie tego typu zgłoszeń było 10" - przekazał rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, cytowany przez "Gazetę Olsztyńską".

Jak przekazało kuratorium w Olsztynie, zawieszono zajęcia szkolne w 19 szkołach na terenie powiatów: ełckiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego, węgorzewskiego i piskiego. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, dowiezienie dzieci do placówek jest utrudnione - przekazuje "Gazeta Olsztyńska".

