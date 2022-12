Rymanów. Wiatr zepchnął autobus do rowu. W środku było 11 pasażerów

We wtorek nad ranem do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Rymanowie, gdzie autobus wiozący pasażerów, wjechał do rowu. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie silny podmuch wiatru. Na miejscu interweniowały służby.

