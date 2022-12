Sylwester 2023. Jak ochronić psa i inne zwierzęta przed wystrzałami?

Zwierzęta postrzegają hałas jako zagrożenie. Dla psów, które mają wyjątkowo wrażliwy słuch, sylwester może się dla nich wiązać nawet z fizycznym bólem. Nic więc dziwnego, że taka sytuacja będzie dla nich niezwykle stresująca. Wiele zwierząt, słysząc ogłuszający hałas, zaczyna na ślepo uciekać przed siebie. Z tego powodu wiele psów potrafi uciec podczas spacerów, a dzikie ptaki potrafią wlecieć w budynki i zginąć na miejscu.

Reakcja zwierzęcia na fajerwerki zależy od psychiki danego osobnika, jego genetyki czy doświadczenia z przeszłości. Właściciele psów czy kotów powinni już wcześniej przygotować swoje zwierzęta na hałas, który pojawi się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.

Przede wszystkim warto udać się do weterynarza, który zastosuje terapię uspokajającą dla zwierzęcia. Unikajmy leków, które działają szybko i krótko, ponieważ doprowadzą one do tego, że reakcje psa będą stłumione (niemal sparaliżowane), ale nie jego emocje, które ten strach wywołują. Leki, które mają uspokoić psa i zmniejszyć jego niepokój, powinny być podawane zwierzęciu wcześniej - najlepiej skonsultować się z lekarzem na tydzień lub dwa przed sylwestrem.

Jak pomóc psu w sylwestra? Jak się zachowywać? Kilka prostych zasad

Fundacja Viva! zaleca, by w sylwestra:

Zostać ze swoim zwierzakiem w domu - niech pies, kot czy inne zwierzę będzie w znanym i bezpiecznym miejscu oraz z osobą, której ufa; Zabrać psa z kojca (jeśli mieszka na zewnątrz) i przenieść go do domu lub innego bezpiecznego pomieszczenia; Nie ignorować swojego zwierzaka, ale też nie pocieszać go zbyt mocno; Nie krzyczeć na zwierzę, które odpowie na hałas szczekaniem - krzyk tylko spotęguje jego zachowanie; Odwrócić uwagę psa, ale nie robić tego na siłę - można zająć go zabawką lub smaczkiem; Zasłonić okna lub zaciemnić pomieszczenie, które lubi zwierzę, by nie widziało błysków fajerwerków; Puścić muzykę, by zagłuszyć hałas z wystrzałów; Nie puszczać psa luzem - pies powinien być na smyczy, nawet jeśli to krótki spacer; Upewnić się, że pies ma przy obroży lub szelkach adresówkę oraz sprawdzić, czy chip psa ma aktualne dane - o to można zapytać weterynarza; Na ostatni spacer wyjść późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem - niech to będzie krótki spacer; Nie zmuszać psa do jedzenia - brak apetytu w stresujących sytuacjach jest normalny.

Co zrobić, jeśli pies ucieknie? fot. Fundacja Trop Warszawa

Podczas sylwestra pies może zacząć się ślinić, dyszeć, drżeć, podkulać ogon czy kłaść uszy - takie zachowanie oznacza, że przeżywa duży strach. Może też niekontrolowanie oddać mocz, skomleć, wyć czy wylizywać łapki. Starajmy się być wówczas spokojni i wspierający wobec zwierzęcia.

Zwierzęta dzikie i bezdomne czy te w ogrodach zoologicznych równie silnie przeżywają huk wystrzałów w sylwestra - dlatego najlepszym, prozwierzęcym zachowaniem będzie świętowanie nowego roku bez fajerwerków czy petard.