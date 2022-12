To nie koniec gołoledzi. Przed nami prawdziwe oblodzenie. "Śnieg będzie znikał"

W najbliższych dniach temperatura wzrośnie powyżej zera, jednak nocą i nad ranem w środkowej i wschodniej Polsce wystąpi mróz. 21 i 22 grudnia na drogach ponownie pojawi się "szklanka",która uniemożliwi swobodne poruszanie się po drogach i chodnikach.

Prognoza pogody. Kolejne dni z marznącymi opadami w Polsce

Od 19 grudnia piesi oraz kierowcy w środkowej oraz wschodniej Polsce byli narażeni na spore oblodzenie dróg i chodników. Okazuje się, że wraz z ociepleniem, problem ponownie się pojawi. "Należy liczyć się z utrudnieniami związanymi z opadami marznącymi. Uważajmy na śliskie nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i postępującą odwilż. Rekomenduje się zwłaszcza przygotowanie nieprzemakalnej odzieży oraz butów izolujących stopy, nie tylko przed zimnem, ale również wilgocią" - informowali synoptycy z IMGW.

Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje, że nocami będą występować temperatury ujemne. - To oznacza ryzyko oblodzeń. Temperaturę obniżać będą też rozpogodzenia. Jeśli będzie padać, to niestety to wszystko znów zamarznie - komentuje Emilia Szewczak.

W powiecie karkonoskim, Jeleniej Górze, powiecie wałbrzyskim, powiecie kłodzkim oraz kamiennogórskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi. Alert obowiązuje do 21 grudnia do godz. 7:00.

Prognoza pogody. W kolejnych dniach możemy się spodziewać wyższych temperatur

21 grudnia na zachodzie, północy oraz w centrum kraju zachmurzenie będzie duże. Wystąpią też opady deszczu. Na Górnym Śląsku spodziewana temperatura może wynieść zero stopni, podobnie będzie w Małopolsce oraz Pogórzu Karpackim, natomiast w centrum kraju wzrośnie do 3 st. C. Najcieplej, bo nawet 7 st. C. może wystąpić na Pomorzu Zachodnim. Większe zachmurzenie pojawi się w czwartek, na południu kraju pojawią się już marznące opady, powodujące gołoledź - zapowiadają synoptycy IMGW. W górach pojawią się opady śniegu, będzie również ciepło, bo temperatura wyniesie około 7 st. C. W piątek będzie pochmurno, prawie w całym kraju wystąpią opady deszczu, na wschodzie będzie to również deszcz ze śniegiem. Wystąpi też porywisty wiatr, szczególnie nad morzem. Podobnie będzie w sobotę oraz niedzielę. Opady będą występować na północy i na Pogórzu Karpackim. W górach będzie padał śnieg. W centrum kraju będzie cieplej, nawet do 10 st. C, podobnie będzie na zachodzie i południu.

