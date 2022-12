Trzyletni chłopiec zadławił się orzeszkiem. Szpital o stanie zdrowia dziecka

W sobotę przed południem w miejscowości Kaszew w województwie łódzkim doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Trzyletni chłopiec zakrztusił się orzeszkiem. Służby medyczne, które przyjechały na miejsce, stwierdziły zatkanie dróg oddechowych, co w konsekwencji doprowadziło do zatrzymania pracy serca dziecka na pięć minut.

Łódzkie. Trzylatek zakrztusił się orzeszkiem. Stan zdrowia chłopca nadal jest bardzo ciężki

Dzięki szybkiej akcji ratowniczej załodze karetki udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca. Następnie zdecydowano o przetransportowaniu trzylatka śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Dziecko trafiło na oddział intensywnej opieki medycznej.

W poniedziałek (19 grudnia) rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu dr Rafał Staszewski powiedział w rozmowie z PAP, że stan zdrowia dziecka nadal jest bardzo ciężki. Następnie dodał, że szpital nie będzie udzielał mediom bliższych informacji na temat zdrowia chłopca.

Dwa dni wcześniej, na sobotniej konferencji prasowej rzecznik ostrowskiego szpitala lekarz Adam Stangret przekazał, że trzylatek wymaga specjalistycznego leczenia w odpowiednim do tego ośrodku. Z tego powodu chłopiec trafił do Poznania. Obecnie przebywa w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej przy ul. Szpitalnej.

