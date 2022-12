Wybuch paczki w Siecieborzycach. Mama i dzieci są w stanie śpiączki farmakologicznej

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Jak podaje Onet, stan trzylatka uległ pogorszeniu w poniedziałek wieczorem. Po zabiegu polegającym na usunięciu odłamków z paczki, która wybuchła, u chłopca pojawiły się problemy z oddychaniem. Wówczas lekarze zdecydowali, że zostanie wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Dziecko przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii.

Na OIOM-ach leżą również dwie inne poszkodowane wskutek eksplozji: matka i siostra 3-latka. Onet informuje, że 31-latka jest w stanie krytycznym - ma rozległe obrażenia, straciła dłoń, może też stracić wzrok. Siedmioletniej dziewczynce grozi natomiast amputacja ręki.

Wybuch paczki w Siecieborzycach

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 grudnia, w miejscowości Siecieborzyce w województwie lubuskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o wybuchu paczki nieznanego pochodzenia po godz. 7:00.

Jak się okazało, do eksplozji doszło w jednym z domów jednorodzinnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ktoś zostawił przed nim paczkę. Ojciec poszkodowanej kobiety w rozmowie z "Faktem" przekazał, że przesyłka była ładnie zapakowana - jak prezent. Miał go wnieść do domu 3-latek. Do wybuchu miało dojść podczas otwierania przesyłki przez matkę chłopca. Jak podaje Onet, w tym momencie za kobietą stała jej siedmioletnia córka.

Nieoficjalnie śledczy podają, że postępowanie będzie zmierzało w kierunku usiłowania zabójstwa.

Wybuch w Siecieborzycach. "Będzie to szło w kierunku usiłowania zabójstwa"