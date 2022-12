Obowiązkowe czipowanie psów. Minister rolnictwa podaje szczegóły. "To jak PESEL"

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz o KPO: Jesteśmy jednym z ostatnich państw, które z tych pieniędzy nie korzysta

Kilka dni temu podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi w Przysusze minister rolnictwa zapowiedział, że wprowadzona zostanie ustawa dotycząca czipowania psów, "żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne".

Czipowanie psów. Minister rolnictwa podaje szczegóły

We wtorek na antenie Radia Plus Henryk Kowalczyk przekazał więcej szczegółów ws. projektu. - Czip to będzie numer, który zidentyfikuje każde zwierzę. Można sobie wyobrazić, że to jak PESEL - powiedział, dodając, że docelowo obowiązkiem czipowania będzie objęty każdy pies.

- Zastanawiamy się, jak rozłożyć to w czasie, jak wspomóc finansowo właścicieli zwierząt przez rząd i samorząd. Ustawa będzie w pierwszym półroczu 2023 roku. Mam nadzieję, że się porozumiemy - podkreślił wicepremier. Wyjaśnił, że czipy zwierzętom będą wszczepiać lekarze weterynarii np. przy szczepieniach.

Henryk Kowalczyk został również zapytany, kiedy będzie obowiązek czipowania psów. - Będzie, tylko musimy odłożyć go w czasie. Musimy dać 2-3 lata na zakończenie tego procesu. Zaczynamy jak najszybciej, będziemy wspierać finansowo ten proces, żeby ci, którzy zrobią to szybciej mieli korzyści - odparł minister rolnictwa.

Czipowanie to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca szybką identyfikację właścicieli. Obecnie nie jest obowiązkowe. Cena czipowania zależy od cennika kliniki weterynaryjnej i producenta czipa, ale zazwyczaj wynosi od 50 do 200 złotych. Nieodpłatne czipowanie prowadzi wiele miast i gmin na terenie całej Polski, np. Poznań. Za darmo można też oznakować pupila np. podczas cyklicznych wydarzeń organizowanych przez warszawskie Schronisko na Paluchu w wybranych lokalizacjach stolicy. Analogiczne akcje prowadzone są w innych miejscach.