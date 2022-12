Za sprawą niżów atlantyckich pogoda w Polsce zaczyna się zmieniać. W najbliższych dniach czeka nas ocieplenie, jednak temperatura przy gruncie nadal może być ujemna - zwłaszcza na wschodzie kraju. Jakie ostrzeżenia wydali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek 20 grudnia?

REKLAMA

Zobacz wideo Czym się różni pogoda od klimatu? „Są jak nastrój kontra charakter"

Pogoda na wtorek 20 grudnia - ostrzeżenia IMGW

Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązują średnio do godziny 9-12 w centrum i na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi i oblodzonymi chodnikami oraz drogami.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Tej nocy najzimniej było w Terespolu. Przy gruncie aż -26 stopni Celsjusza

"W najbliższym czasie opady będą się jeszcze utrzymywać, powodując gołoledź i znaczącą pogarszając warunki na drogach. Jest ślisko - bądźcie ostrożni" - apeluje IMGW.

W województwie podlaskim i we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (dokładniej w powiatach kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim, giżyckim, ełckim, piskim i mrągowskim) alerty przed gołoledzią są już drugiego stopnia. Obowiązują one do godziny 14.

W województwie dolnośląskim, w powiatach zgorzeleckim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim oraz w miastach Wałbrzych i Jelenia Góra wydano alerty pierwszego stopnia dotyczące silnych porywów wiatru. "Lokalnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa" - czytamy w komunikacie.

Lubuskie. Pożar samochodu osobowego. Na miejscu pasażera odkryto zwłoki