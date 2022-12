Wrocław. Pożar w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji

Informacje o pożarze podaje Radio Wrocław. Według rozgłośni, pożar wybuchł w piwnicy, w budynku pojawił się gęsty dym.

Wrocław. Pożar w wojewódzkiej komendzie policji

- Decyzją kierownictwa wszyscy pracownicy opuścili siedzibę jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Nikt nie doznał żadnych obrażeń - powiedziała w rozmowie z Gazeta.pl asp. Aleksandra Pieprzycka z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjantka powiedziała nam, że strażacy opanowali pożar i pracują nad oddymieniem budynku. - Budynek jest w dyspozycji strażaków. Dopóki oni na to nie pozwolą, nikt z pracowników nie wejdzie do środka. Czekamy na ich raport, wtedy będziemy mogli powiedzieć więcej na temat przyczyn tego, co się dzisiaj stało - dodała nasza rozmówczyni asp. Pieprzycka.

