W wielkopolskim lesie znaleziono w zeszłym tygodniu zwłoki mężczyzny w średnim wieku. Z nieoficjalnych ustaleń lokalnych mediów wynika, że to mężczyzna dopiero co skazany za pedofilię, który miał trafić do więzienia. Wcześniej Mikołaj T. chciał zostać księdzem i być wychowawcą w przedszkolu.

3 Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl