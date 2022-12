Jak podaje portal fanipogody.pl, od poniedziałku 19 grudnia obecny w Polsce wyż zacznie przesuwać się na wschód. Tym samym do naszego kraju dotrą atlantyckie niże, które przyniosą ocieplenie i odwilż. Pod koniec tygodnia temperatura miejscami może wzrosnąć do nawet 8 stopni.

Pogoda na poniedziałek 19 grudnia - ostrzeżenia IMGW dla 10 województw

Jaka pogoda czeka nas w poniedziałek? Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Alerty obowiązują od godziny 12 w poniedziałek do godziny 4 rano we wtorek 20 grudnia. Marznące opady deszczu spowodują, że drogi i chodniki będą bardzo śliskie.

Ponadto dla południowych regionów kraju wydano również ostrzeżenia pierwszego czy drugiego stopnia. Żółty alert dotyczący silnych porywów wiatru i pomarańczowy alert ws. zamieci śnieżnych wydano dla województwa dolnośląskiego, a dokładniej dla powiatów lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i zębowickiego oraz miast Wałbrzych i Jelenia Góra. "Lokalnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa. Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa, miejscami prowadzące to tworzenia się zasp" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW.

Ponadto ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano w województwach:

opolskim;

śląskim - powiaty żywiecki, bielski, wodzisławski, cieszyński, raciborski, rybnicki, gliwicki, tarnogórski, lubliniecki, kłobucki i Bielsko-Biała, Rybnik, Gliwice;

małopolskim - powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański, suski i Nowy Sącz;

podkarpackim - powiaty bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski i Krosno.

Alerty wydano od poniedziałku od 10 i będą obowiązywać do północy. "Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 60 km/h, z południa, lokalnie prowadzące do tworzenia się zasp" - czytamy w komunikacie.

