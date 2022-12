Polacy chcą dymisji gen. Szymczyka. Wybuch granatnika w KGP zjednoczył wyborców PiS i opozycji [SONDAŻ]

Jak wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, aż 80,1 proc. respondentów uważa, że po wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji gen. Jarosław Szymczyk powinien stracić swoje stanowisko. Przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 8,1 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 11,8 proc. ankietowanych.

REKLAMA

Gen. Jarosława Szymczyka negatywnie oceniają zarówno zwolennicy Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji. Wśród wyborów koalicji rządzącej odwołania komendanta głównego policji chce 65 proc. osób. Za tym samym opowiada się 85 proc. sympatyków opozycji.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Technologie zmieniają nasze życie szybciej, niż to zauważamy [MOTO 2030]

Wybuch granatnika w KGP. Gen. Szymczyk zabrał głos: Czuję się ofiarą

W środę w Komendzie Głównej Policji wybuchł prezent, który gen. Jarosław Szymczyk miał przywieźć z Ukrainy. Sprawę bada prokuratura. Komendant ma zostać w najbliższym czasie przesłuchany, ale już zabrał głos w tej sprawie.

Jak zaznaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą", od szefa ukraińskiej policji otrzymał on "tubę po granatniku", która miała być "tubą zużytą, pustą, bezpieczną, przerobioną na głośnik, z którego można korzystać przez bluetooth". - Pytaliśmy, czy na pewno jest to sprzęt bezpieczny, bo będziemy wracać przez granicę, czy możemy to przewozić. Zapewniono nas, że tak, bo to urządzenie jest bez materiałów wybuchowych, że to złom - podkreślił.

Komendant główny policji powiedział "Rzeczpospolitej", że jeśli ma coś sobie zarzucić to to, że "zaufał za bardzo". - Ale nie wyobrażam sobie, żeby w tak partnerskiej relacji nie ufać służbom, z którymi współpracujemy - zaznaczył, dodając, że "czuje się ofiarą, nie sprawcą".

Jak przezimować motocykl? Na co trzeba zwrócić uwagę? Kluczowe zasady są proste