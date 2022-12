Jak informuje dolnośląska policja, we wtorek 13 grudnia doszło do włamania do jednej z piwnic budynku znajdującego się przy ul. Grabskiego w Boguszowie-Gorcach. Mężczyzna, który dokonał przestępstwa, najpierw zerwał skobel w drzwiach, a następnie włamał się do pomieszczenia, z którego wyniósł trzy worki zawierające łącznie 150 kilogramów węgla.

Dolnośląskie. Ukradł z piwnicy trzy worki węgla. Policjanci poszli za śladem kółek

Około godziny 20.00 właściciel piwnicy zorientował się, co zaszło i wezwał mundurowych. Jak się okazało, namierzenie zuchwałego przestępcy nie należało do najtrudniejszych.

Funkcjonariusze ruszyli spod budynku poszkodowanego śladem kół wózka oraz gubionych po drodze bryłek węgla. W ten sposób "doszli do miejsca przebywania podejrzanego i zatrzymali zaskoczonego takim obrotem sprawy 35-letniego mężczyznę" - czytamy w komunikacie policji.

Jak informują mundurowi, jeszcze tego samego wieczoru udało się odnaleźć piwnicę, do której trafił łup włamywacza. Funkcjonariusze zatrzymali także 57-letniego pasera.

"35-letni mężczyzna w trakcie czynności procesowych przyznał się do popełnionego czynu i złożył wyjaśnienia. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności" - informuje policja.