Alerty IMGW. Ostrzeżenia przed mrozem i opadami marznącymi. Będzie ślisko

Zimowa pogoda zdążyła już dać się we znaki mieszkańcom niemal całej Polski. Ubiegłej nocy z 17 na 18 grudnia termometry po raz kolejny odnotowały znaczący spadek temperatury.

Alerty IMGW. Mroźno niemal w całym kraju

Jak podali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nocy z soboty na niedzielę na północnym wschodzie temperatura minimalna wynosiła od -17 st. C. Z kolei w rejonach podgórskich Karpat termometry wskazywały lokalnie nawet -21 st. C. Choć w dzień temperatura nieco wzrosła, IMGW wydał nowe ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południa kraju. Dodatkowo Instytut przestrzega przed marznącymi opadami. Nadal niemal w całej Polsce obowiązują alerty wydane w dniach poprzednich. Które regiony kraju objęte są ostrzeżeniem?

Alerty IMGW. Gdzie obowiązują?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem, czyli temperaturą minimalną od -25 st. C. do -15 st. C. obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim (w powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim, oleckim, ełckim i piskim);

(w powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim, oleckim, ełckim i piskim); podlaskim (w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, augustowskim);

(w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, augustowskim); podkarpackim;

małopolskim;

śląskim (w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała);

(w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała); opolskim (w powiatach: nyskim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, prudnickim);

(w powiatach: nyskim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, prudnickim); świętokrzyskim;

mazowieckim (w powiatach: białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim, kozienickim);

(w powiatach: białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim, kozienickim); dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, Jelenia Góra, lubańskim, lwóweckim, kamiennogórskim);

(w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, karkonoskim, Jelenia Góra, lubańskim, lwóweckim, kamiennogórskim); lubelskim (w powiatach: tomaszowskim, hrubieszowskim, zamojskim, biłgorajskim, krasnostawskim, puławskim, kraśnickim, opolskim, janowskim, lubelskim i Lublin).

Dodatkowo ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki trwającymi nie dłużej niż 12 godzin i powodującymi gołoledź wydano niemal w całej Polsce z wyjątkiem regionów województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku 19 grudnia do godziny 7:30.