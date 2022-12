Policyjni "łowcy głów" wytropili lidera grupy przestępczej wysadzającej bankomaty

Zobacz wideo Łukasz Mejza: Nitrozyniak został zbanowany, teraz czas na jego brata bliźniaka Donalda Tuska

Od ponad dwóch lat policyjni "łowcy głów" wykorzystywali wszelkie dostępne środki, aby namierzyć lidera zorganizowanej grupy przestępczej. "Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że wyraźnie unika on kontaktu z przedstawicielami organów ścigania, bojąc się odpowiedzialności karanej za swoje czyny. Mężczyzna stosował wszelkie możliwe techniki kamuflażu, które znacznie utrudniały jego poszukiwania, ale policyjni "łowcy głów" nie dali się zwieść i kilkukrotnie byli krok od zatrzymania poszukiwanego" - przekazał asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

REKLAMA

W trakcie działań funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali innych członków grupy przestępczej zarządzanej przez 42-latka. W sierpniu 2021 roku zatrzyma jednego z członków, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany za działania przestępcze w grupie. Kolejny wpadł w styczniu tego roku i także został tymczasowo aresztowany za działanie w organizacji przestępczej. Następne zatrzymanie miało miejsce w maju 2022 roku - mężczyzna poszukiwany listem gończym trafił do więzienia na osiem lat.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Jak przezimować motocykl? Na co trzeba zwrócić uwagę? Kluczowe zasady są proste

Policjanci namierzyli lidera zorganizowanej grupy przestępczej

"Liczne zatrzymania oraz zastosowane areszty tymczasowe, pozwoliły na całkowite rozbicie grupy przestępczej, którą kierował poszukiwany, ale policjanci działali dalej i w końcu prowadzone przez wiele tygodni analizy oraz wymiana informacji pomiędzy wielkopolskimi i dolnośląskimi poszukiwaczami, doprowadziły do jego zatrzymania w listopadzie bieżącego roku" - zaznaczył asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Wcześniej "łowcy głów" ustalili, że mężczyzna przebywa poza Polską, jednak co jakiś czas przyjeżdża do kraju. Namierzenie poszukiwanego listem gończym 42-latka - jak podkreślił rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu - było bardzo trudne, jednak się udało. "Wpadł w godzinach wieczorowych i był całkowicie zaskoczony, gdy zobaczył policyjnych poszukiwaczy i funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystyczny Policji z Poznania" - przekazał asp. szt. Dutkowiak.

Śledczy dokonali procesowego zabezpieczenia pojazdu poszukiwanego, który mógł służyć mu do popełniania przestępstw, a także pieniędzy w kwocie 10 tysięcy euro, dokumentów z danymi personalnymi innych osób oraz sprzętu zapewniającego łączność z grupą.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, kradzieże aut i posiadanie narkotyków oraz zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozić mu może teraz łączna kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Technologie zmieniają nasze życie szybciej, niż to zauważamy [MOTO 2030]