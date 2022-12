Zobacz wideo Przedłużające się mrozy to ryzyko powodzi. Do pracy ruszyły lodołamacze - wśród nich Puma i Sokół

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem na południu Polski. W powiatach karkonoskim, wałbrzyskim, kłodzkim, ząbkowickim, nyskim, cieszyńskim, żywieckim, suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, sanockim, leskim i bieszczadzkim temperatura może spaść nawet do -15 stopni Celsjusza.

- Najzimniej będzie w obszarach podgórskich - podkreślił, cytowany przez TVN24, rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tam temperatura może spaść nawet do -23 stopni. Zdaniem Walijewskiego to może być najzimniejsza noc tej zimy.

Dodatkowo w powiatach leskim i bieszczadzkim wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. "W rejonie występują opady śniegu, które miejscami spowodowały przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm" - podkreśla IMGW i przypomina, że w górach jest obecnie bardzo niebezpiecznie. W Tatrach obowiązuje zagrożenie lawinowe.

IMGW prognozuje silne mrozy

Również na północnym wschodzie Polski synoptycy prognozują silny mróz. W województwie warmińsko-mazurskim i na Suwalszczyźnie temperatura minimalna w nocy wyniesie od -15 stopni do -12, w niedzielę w nocy od -17 do -13, a lokalnie nawet około -19 stopni. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -8 stopni do -5.

Wiatr będzie wiał z średnią prędkością od 5 do 20 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 9:00 w niedzielę.

Strażacy ostrzegają przed wchodzeniem na lód

"Na porannych zdjęciach z satelity Sentinel-1 widać rozwijające się zjawiska lodowe: Zalew Szczeciński niemal cały zamarznięty; na Dolnej Odrze tuż powyżej profilu Widuchowa tworzy się niewielki zator; Dolna Odra i Dolna Warta niosą ze sobą dużą ilość materiału" - podkreśla IMGW.

Pamiętajmy, lód na stawach i jeziorach pojawił się niedawno, jest cienki i kruchy, ale wchodzenie na zamarznięte akweny nawet przy największych mrozach nigdy nie jest całkowicie bezpieczne - przypomina rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków starszy kapitan Grzegorz Różański. Lód bywa miejscami porowaty, napowietrzony i kruchy. Pod nim mogą być prądy wodne, które dodatkowo osłabiają pokrywę lodową.

