Pogoda. IMGW wydaje alerty na weekend. Kolejne uderzenie mrozu. Zrobi się bardzo ślisko

Pogoda w sobotę na południowym wschodzie i wschodzie kształtowana będzie przez niż z ośrodkami nad Ukrainą i Białorusią, który stopniowo odsuwać się będzie na wschód. Z kolei na zachodnią część kraju wpływać będzie wyż znad Niemiec i Czech. W związku z tym czeka nas napływ mroźnego arktycznego powietrza. W niedzielę chłodne arktyczne powietrze się utrzyma, co oznacza, że czeka nas chłodny weekend.

Pogoda. IMGW wydał alerty. W sobotę mróz i intensywne opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Alerty przed mrozem obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, a także w północnych powiatach województwa podlaskiego.

Synoptycy przewidują, że w nocy z soboty na niedzielę temperatura powietrza wyniesie od -17 do -13 stopni Celsjusza, lokalnie będzie nawet -19 stopni. Natomiast w dzień na termometrach zobaczymy od -8 do -5 stopni. Uczucie chłodu może potęgować wiatr, który rozpędzi się do 20 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę. Mroźno na wschodzie, co z opadami?

Jak wspominaliśmy, w niedzielę pozostaniemy pod wpływem chłodnego arktycznego powietrza, dlatego będzie chłodno. IMGW prognozuje, że na ten dzień wydane mogą zostać alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla województw:

warmińsko-mazurskiego (oprócz powiatów zachodnich),

podlaskiego,

mazowieckiego (powiaty wschodnie),

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego (powiaty południowe),

dolnośląskiego (powiaty południowe).

W niedzielę nie przewiduje się żadnych opadów, które mogłyby stanowić zagrożenie.

Alerty IMGW na poniedziałek i wtorek. Ślisko, wietrznie i mroźno

W poniedziałek IMGW przewiduje alerty meteorologiczne niemal we wszystkich województwach. Silny mróz ma wystąpić w województwie podlaskim, w silny wiatr w południowych powiatach województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W przeważającej części kraju zagrożenie stanowić będą opady marznące. Chodzi o województwa:

We wtorek silny wiatr nadal będzie stanowił zagrożenie w południowych powiatach województw: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Na wschodzie i w centrum nadal ślisko na drogach. Opady marznące przewiduje się w województwach: