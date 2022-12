Na Podhalu sfotografowano niezwykłe zjawisko optyczne. Autor zdjęcia: Wprawiło nas w osłupienie

"W życiu nie widziałem jeszcze takiego Halo wokół Księżyca" - pisze na Facebooku Patryk Sarka. Fotograf zamieścił zjawiskowe zdjęcie wspomnianego efektu, które wykonał w nocy z 13 na 14 grudnia.

REKLAMA

Fotograf uchwycił efekt halo. "Czegoś takiego nie spotkałem do tej pory"

"To prawdopodobnie pierwsze ujęcie w historii polskiej fotografii, które przedstawia nocne halo księżycowe o promieniu kątowym 22° oraz krąg parheliczny i fantastycznie wykształcone księżyce poboczne. Dodatkowo na środku widoczny jest słup świetlny, a u góry kadru - górny łuk styczny. Wszystko to na mroźnym niebie Polski obserwowanym z Podhala" - czytamy we wpisie fotografa.

Zobacz wideo Ekspert: Gazu nie ma na całym świecie. Ceny będą wysokie przez lata

Sarka wyjaśnia, że zjawisko ujrzał, gdy razem z kolegą wybrał robić zdjęcia w Tatrach. "To, co zobaczyliśmy po drodze na Zakopiance wprawiło nas w osłupienie" - relacjonuje Sarka i dodaje: "W życiu widziałem już niejedno Halo, ale czegoś takiego nie spotkałem do tej pory!".

"Mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że czasami warto wyjść zaczerpnąć świeżego powietrza przy temperaturze - 30 st. C, a przy okazji wykonać kilka fotografii" - czytamy dalej.

Czym jest efekt halo? Rok temu objawił się w Karkonoszach

Halo to zjawisko optyczne, które obserwowane jest wokół tarczy Słońca lub Księżyca w wyniku załamania się światła na kryształkach lodu. Ze względu na wiele możliwych ustawień, a także rodzajów samych kryształów, występuje wiele typów tego efektu. Wbrew pozorom halo możemy spotkać o każdej porze roku i dnia, na każdej szerokości geograficznej, choć największe prawdopodobieństwo przypada zimą, zwłaszcza na obszarach pokrytych lodem i w górach. Jak czytamy na portalu naukowiec.org, zjawisko to na ogół objawia się w formie białego pierścienia światła, choć zdarza się, że rozproszenie światła sprawia, że przyjmuje ono kolor tęczy.

"Halo powstaje, gdy światło Słońca bądź Księżyca załamuje się przez kryształki lodu znajdujące się w cienkich chmurach piętra wysokiego (chmurach pierzastych - cirrus lub cirrostratus) lub we mgle lodowej" - czytamy. Najczęstszym typem tego zjawiska jest halo 22 stopni (małe halo), które występuje w postaci okręgu lub jego fragmentu o promieniu kątowym 22 stopni. Niekiedy obserwowane są także tzw. duże halo, o rozmiarze 46 stopni.

W grudniu ubiegłego roku zdjęcie efektu halo, który utworzył się wokół Słońca, opublikował Karkonoski Park Narodowy. "Słoneczne halo, kiedy światło słońca rozszczepia się na kryształkach lodu unoszących się w powietrzu" - napisano na Facebooku KPN.