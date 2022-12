Pod naporem śniegu zawalił się dach nad chlewnią. W środku było 400 zwierząt

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz.19.00 - podaje Radio Kielce. Na miejscu zdarzenia pracowało sześć zastępów straży pożarnej. O zawaleniu dachu nad chlewnią poinformowano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i lekarza weterynarii. W piątek strażacy rozpoczną rozbiórkę dachu budynku, w którym była chlewnia. Wtedy też możliwe będzie oszacowanie strat.

Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st. kpt Marcin Bajur poinformował, że zniszczona jest jedna trzecia zadaszenia. - Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce wyprowadzili około 400 zwierząt i zabezpieczyli pozostałą część stropu przed zawaleniem - mówił w Radiu Kielce.

Świętokrzyskie. Pod naporem śniegu zawalił się dach nad chlewnią

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach podała, że również w czwartek zawalił się dach nad budynkami gospodarczymi w miejscowości Iżykowice w powiecie pińczowskim. Tam również powodem była gruba warstwa zalegającego śniegu.

Straż pożarna przypomina o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwania wiszących sopli. 1 m sześcienny śniegu może ważyć nawet 900 kg, a konstrukcja dachu może nie wytrzymać ciężaru. Za nieodśnieżenie dachu właścicielowi budynku grozi mandat do 500 zł.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i silnym mrozem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami deszczu. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla południowo-wschodniej części kraju. Obejmują one województwa podkarpackie i małopolskie oraz południową część województw śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tam mogą mogą wystąpić opady marznącego deszczu oraz mżawki, które powodują gołoledź na drogach. Ostrzeżenia będą obowiązywać do soboty, do godz. 20:00.

IMGW ostrzega także przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą południowej Polski w pasie od Lubelszczyzny po województwo opolskie i południową część Dolnego Śląska. Tam może spaść od 10 do 15 centymetrów śniegu. Ostrzeżenia obowiązują od godziny trzeciej w nocy do jutra do godziny 15.00.

Z kolei na północy kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Obejmują północne województwa od zachodniopomorskiego po warmińsko-mazurskie i Suwalszczyznę. Tam w nocy temperatura może spaść do minus 15 stopni, a na wschodzie - do minus 19. W ciągu dnia będzie utrzymywała się na poziomie od minus 6 do minus 8 stopni. Ostrzeżenie przed mrozem będą obowiązywały od dzisiejszego wieczora do soboty do południa w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, a w warmińsko-mazurskim i na Suwalszczyźnie do poniedziałku do południa.

