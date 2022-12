Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia obowiązujące 16 grudnia na południu, południowym wschodzie oraz na północy kraju. Dotyczą one silnego mrozu, intensywnych opadów śniegu oraz występowania marznących opadów. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej od Śląska Opolskiego po Podlasie - o ponad 8 cm. Możliwy jest również porywisty wiatr na południowym wschodzie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia może wynieść od -7 do 3 st. C.



Alerty IMGW drugiego stopnia. Marznące opady na południu Polski

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że marznące opady pojawią się w szczególności w województwach małopolskim, podkarpackim, śląskim (powiaty: Jaworzno, Mysłowice, bieruńsko-lędziński, Tychy, pszczyński, Jastrzębie-Zdrój, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała, bielski), lubelskim (powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, krasnostawski, Zamość, zamojski, tomaszowski, hrubieszowski) oraz świętokrzyskim.

Prognozowane tam są opady marznącego deszczu, a także występowanie mżawki, co będzie powodować gołoledź. Ostrzeżenia te obowiązują do godz. 20.00 w piątek 16 grudnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia. Ostrzeżenia przed intensywnymi opady śniegu

W południowej i południowowschodniej części Polski możemy się spodziewać silnych opadów śniegu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach: dolnośląskim (powiaty: kłodzki, ząbkowicki), opolskim, śląskim (powiaty: zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Chorzów, mikołowski, Żory, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, raciborski, gliwicki, Gliwice, tarnogórski, myszkowski), małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, mazowieckim, lubelskim. Pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 15 cm. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 15.00 w piątek 16 grudnia.

Alerty IMGW pierwszego stopnia. Ostrzeżenia przed silnym mrozem

Silny mróz będzie występować na północ kraju. W szczególności w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz podlaskim. Ostrzeżenia dotyczące Warmii i Mazur są ważne do godz. 12.00 w poniedziałek 19 grudnia. Nocami w tych rejonach temperatura może spaść do -19 st. C. Natomiast w pozostałych miejscach ostrzeżenia obowiązują do godz. 12.00 w piątek 16 grudnia. Temperatura w godzinach porannych może tam spaść do -15 st. C.

Jak zapowiadają synoptycy, taka zimowa pogoda będzie nam towarzyszyć do 19 grudnia. "W poniedziałek na zachodzie kraju ocieplenie i opady deszczu poprzedzone marznącymi opadami powodującymi gołoledź. Strefa marznących opadów i opadów deszczu przesuwać się będzie z zachodu na wschód kraju" - przekazuje IMGW.

