Mazowiecka policja poinformowała o zdarzeniu, które miało miejsce 12 grudnia. Funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego mieszkańca Wyszkowa, który pod wpływem alkoholu uszkodził kilka samochodów, a następnie ranił nożem 32-letniego mężczyznę. Młodzieńca zatrzymano i tymczasowo aresztowano.

19-latek uszkodził pięć samochodów i ranił nożem kierowcę jednego z nich

Zatrzymany 19-latek poza tym, że był pod wpływem alkoholu, nie miał także uprawnień do kierowania pojazdami. Mimo to wsiadł za kierownicę samochodu i na skutek brawurowej jazdy uszkodził pięć aut zaparkowanych na dwóch wyszkowskich osiedlach. Jeden z kierowców rozbitego samochodu wdał się w dyskusję z agresywnym 19-latkiem. Ten, najpierw zaczął grozić 32-letniemu mężczyźnie i jego żonie, a następnie chciał uciec z miejsca zdarzenia. Kierowca uszkodzonego auta nie chciał na to pozwolić. Kiedy poszedł za 19-latkiem, ten ugodził go nożem w ramię. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala, a agresywny młodzieniec zatrzymany.

Wyszków. Nastolatek usłyszał zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia

Po zatrzymaniu 19-latka sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy całego zajścia. Młody mężczyzna spędzi w areszcie 3 miesiące. Usłyszał między innymi zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także kierowania gróźb karalnych i uszkodzenia ciała. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.