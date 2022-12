Andrzej Duda: Nie uczestniczyłem w pracach nad rządowym projektem ustawy o SN

- Po lutym w żadnych rozmowach z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości, ja nie uczestniczyłem. Nie pracowałem również nad żadnym projektem, który by tej kwestii dotyczył. Uważałem, że sprawy, które były istotne i podnoszone zarówno przez Komisję Europejską, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostały załatwione poprzez nowelizację, którą ja przygotowałem, która została przez Sejm uchwalona, która została przeze mnie podpisana, która właśnie wprowadziła Izbę Odpowiedzialności Zawodowej do Sądu Najwyższego - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie czwartkowej konferencji prasowej.

Prezydent jednocześnie podkreślił, że nie uczestniczył w przygotowaniach projektu, który został złożony w Sejmie. - Nie konsultowano ze mną jego postanowień. Zobaczyliśmy projekt, gdy miały do niego dostęp wszystkie inne ugrupowania na scenie politycznej, gdy został ogłoszony na stronach sejmowych - powiedział Andrzej Duda. - To była decyzja rządu i ja ją szanuję - dodał.

Andrzej Duda zaapelował do parlamentarzystów o spokojne i konstruktywne prace nad ustawą

Prezydent zwrócił się również do parlamentarzystów. - Proszę i apeluję do całego parlamentu, nie tylko do Zjednoczonej Prawicy, aby spokojnie i konstruktywnie nad tym pracować. [...] Rozumiem, że wszyscy mają dobrą wolę, ale pamiętajmy o tym, że równie ważne jest zachowanie porządku ustrojowego, porządku prawnego i zapewnienie praworządności rozumianej także jako zagwarantowanie praw obywateli. Dla mnie to kwestia fundamentalna. Będę ze spokojem obserwował prace w parlamencie - zaznaczył prezydent.

Podkreślił, że będzie oceniać przede wszystkim kwestie zgodności wprowadzanych zmian z konstytucją z uwzględnieniem suwerennego prawa Polski do kształtowania wymiaru sprawiedliwości. - To właśnie gwarantują nam europejskie traktaty - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent ostrzega ws. ustaw o reformie wymiaru sprawiedliwości. "Nie pozwolę"

Podczas konferencji prasowej Andrzej Duda podkreślił, że nie zgodzi się na to, by do polskiego systemu prawnego wprowadzano zmiany, które podważą nominacje sędziowskie, "ponieważ oznaczałoby to wpuszczenie do polskiego systemu prawnego przepisu, które w moim przekonaniu są sprzeczne z polską konstytucją". - Konstytucją gwarantującą niezawisłość sędziowską, konstytucją gwarantującą nieusuwalność sędziów, konstytucją gwarantującą prawa nabyte i wreszcie konstytucją gwarantującą również i obywatelom, że ich sprawy będą rozstrzygane przez niezawisłe sądy - mówił dalej Andrzej Duda.

I czytanie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zajmie się w czwartek 15 grudnia - pierwsze czytanie zaplanowano na godzinę 16:30. Nowela przewiduje między innymi, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówi, że projekt, przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka, ma odblokować dla Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy. Bochenek podkreślił, że założenia tego projektu zostały wynegocjowane z Komisją Europejską.

W piątek 16 grudnia od godziny 9:00 nad przepisami wniesionymi do izby przez posłów PiS pracować będzie komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Drugie czytanie projektu i głosowania nad całością zaplanowano na wtorek 20 grudnia.