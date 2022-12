Najmłodszy doktor w Polsce ma 23 lata. Doktorat obronił przed ukończeniem studiów magisterskich

Wojciech Nazar urodził się w 1999 roku i z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pt. "Analiza zmian świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2016-2022 z uwzględnieniem okresu pandemii COVID-19". Formalnie był wówczas na piątym roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Najmłodszy doktor w Polsce ma 23 lata. Obronił się przed ukończeniem studiów magisterskich

Dr Wojciech Nazar sam przyznaje, że "uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na tak wczesnym etapie" dodaje mu sił do dalszej pracy naukowej. - Mam nadzieję, że pozwoli mi to w przyszłości prowadzić zaawansowane prace badawcze oraz otworzy nowe możliwości współpracy zarówno międzyuczelnianej w Polsce, jak i międzynarodowej - dodaje.

Dr Nazar ma już pomysły na dalszą ścieżkę swojej kariery. Jak mówi, chciałby skupić się na "wdrażaniu algorytmów diagnostycznych i prognostycznych bazujących na najnowszych osiągnięciach matematycznych, w tym algorytmach uczenia maszynowego, zwanych też algorytmami sztucznej inteligencji". - To pozwoli na podejmowanie bardziej spersonalizowanych i trafniejszych decyzji dotyczących np. wyboru metody leczenia. Przełoży się to na większą skuteczność zastosowanego schematu leczenia i zmniejszy liczbę osób, które mimo poddania się danej terapii i podjęcia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, nie skorzystały w pełni z jej potencjalnych korzyści zdrowotnych - tłumaczy.

Gdański Uniwersytet Medyczny podkreśla, że młody badacz może pochwalić się już znacznym dorobkiem naukowym. "Jest współautorem czterech prac oryginalnych, czterech prac poglądowych oraz jednego doniesienia prezentowanego na zjeździe krajowym" - czytamy. Wojciech Nazar jest także stypendystą Ministra Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej oraz Niemieckiej Centrali Akademickiej. Trzykrotnie otrzymał Stypendium Rektora GUM dla najlepszych studentów, został także uhonorowany indywidualną Nagrodą Rektora GUM za całokształt działalności naukowej i społecznej.



Najmłodszy profesor w Polsce

Najmłodszym profesorem w Polsce pozostaje natomiast Mateusz Hołda, który przed ukończeniem 30 roku życia otrzymał tytuł profesora. W 2017 roku zakończył on przewód doktorski, będąc jeszcze studentem VI roku kierunku lekarskiego. Był to wówczas pierwszy przypadek w naszym kraju, gdy student otrzymał tytuł doktora nauk medycznych przed ukończeniem studiów magisterskich. Następnie Hołda został najmłodszym w historii polskiej nauki posiadaczem stopnia doktora habilitowanego. W lipcu 2022 roku naukowiec otrzymał tytuł profesora. Hołda na co dzień pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i zajmuje się architekturą układu sercowo-naczyniowego.

