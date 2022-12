Olsztyn. Sześciolatka ciężko ranna w wypadku. Onet: Spowodował go pijany ksiądz

Jak podał Onet, 8 grudnia około godziny 17 między Nową Wsią Ełcką a Białą Piską (woj. warmińsko-mazurskie) zderzyły się dwa samochody. W jednym był ojciec z dwiema córkami. Drugim jechał ksiądz.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwiąkalski o konfiskacie samochodu: Pijani kierowcy powodują ok. 10 proc. wypadków

Warmińsko-mazurskie. Sześciolatka ranna w wypadku. Onet: W rodzinę wjechał pijany ksiądz

Jak czytamy, auto, którym kierował ksiądz, zjechało na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w samochód, którym podróżowała rodzina: ojciec z córkami w wieku sześciu i 14 lat. Młodsza z dziewczynek została przetransportowana do szpitala, gdzie jej stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu. Portal podaje, że tydzień po wypadku stan dziecka nadal jest ciężki, choć policja nie chce podawać szczegółów.

"Samochodem, który wjechał w rodzinę, kierował 48-letni mieszkaniec Grajewa. Chciał uciec z miejsca wypadku. Zatrzymał go ojciec dziewczynek" - pisze Onet i podaje, że 48-latek prowadził z prawie trzema promilami alkoholu. Policja miała nie potwierdzić tych informacji, zrobiła to jednak kancelaria Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Jak czytamy, jej kanclerz przyznał, że z duchownym "były już jakieś problemy", "nie radził sobie z emocjami". - Na razie ma zakaz publicznego sprawowania sakramentów i ma szybko zająć się sobą, podjąć leczenie - powiedział Onetowi kanclerz ełckiej kurii.

Sprawę wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piszu. Mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Miał ugodzić sąsiada nożem, bo ten nie chciał przestać pstrykać palcami

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu a polskie prawo

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiar wypadków drogowych.

Masowa kontrola taksówek "na aplikację". Kierowca zaatakował klientów nożem