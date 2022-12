Podkarpacie. Dziewięć osób z jednej rodziny w szpitalu. Wszyscy podtruli się tlenkiem węgla

Do zdarzenia doszło w środę tuż po godz. 19:00 w Makowisku w powiecie jarosławskim. W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym przebywała dziewięcioosobowa rodzina: dwoje dorosłych i siedmioro dzieci w wieku od 5 miesięcy do 16 lat. Decyzję lekarza wszyscy zostali zabrani do szpitala na badania.

W mieszkaniu ulatniał się czad. Cała rodzina trafiła do szpitala

Jak podała Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, "źródłem toksycznego tlenku węgla najprawdopodobniej był gazowy piecyk służący do podgrzewania wody zainstalowany w łazience".

Zatrucie czadem - o czym należy pamiętać?

Ryzyko zatrucia czadem wzrasta wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina na swojej stronie, że tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, co czyni go szczególnie niebezpiecznym. Przyczyną zatrucia mogą być niesprawne przewody kominowe, źle wietrzone pomieszczenia i wadliwe palniki gazowe.

Do objawów wskazujących na zatrucie tlenkiem węgla należą: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i orientacji, osłabienie, zaburzenia świadomości, drgawki, ból w klatce piersiowej, nagłe zatrzymanie krążenia.

Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia, należy dbać o sprawność układu przewodów kominowych, pamiętać o niezasłanianiu kratek wentylacyjnych, często wietrzyć mieszkanie, a także zainstalować czujnik czadu.

W przypadku podejrzenia zatrucia czadem należy niezwłocznie otworzyć okna i drzwi, by przewietrzyć mieszkanie, w ramach możliwości wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, wezwać służby ratownicze, ocenić stan poszkodowanego - jeżeli nie oddycha, natychmiast rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.