Pogoda. Mróz potrzyma do niedzieli. Będą białe święta? Rzecznik IMGW: Jest szansa

Pogoda w Polsce kształtowana jest przez wyż Julian, który przyniósł do kraju spore ochłodzenie. W niektórych regionach Polski temperatura spadła nawet poniżej -20 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach nadal będzie bardzo mroźno. Niskie wskaźniki na termometrach mają utrzymać się co najmniej do niedzieli. Według portalu dobrapogoda24.pl temperatura wówczas znów może spaść poniżej -20 stopni.

Pogoda. Święta jednak będą białe? IMGW: Jest szansa

- Pierwsza mroźna noc za nami, ale idą kolejne. Zostały wydane ostrzeżenia przed mrozem dla północnozachodniej, północnej, północnowschodniej części kraju. Mróz także na północy Mazowsza, woj. kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski. Tu temperatura spadnie do minus 16 st. C. Ale na pozostałej części kraju też zimno - od minus 9 do minus 4 stopni - mówił w środę rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski cytowany przez interię.pl za PAP.

Zgodnie z zapowiedziami eksperta noc z czwartku na piątek również ma być mroźna. Temperatura może spaść do -15 stopni Celsjusza na północy, w pozostałych regionach będzie -9 stopni i cieplej. Mróz również podczas kolejnych nocy - utrzyma się on co najmniej do niedzieli. Zgodnie z prognozą zagrożeń IMGW ostrzeżenia meteorologiczne przed mrozem w najbliższych dniach mogą zostać wydane głównie dla wschodnich i południowych regionów.

W poniedziałek do kraju może napłynąć natomiast cieplejsze powietrze, które we wtorek zacznie być odczuwalne również w centrum. Zamiast śniegu będzie padać marznący deszcz, co oznacza, że na drogach i chodnikach zrobi się bardzo ślisko.

Rzecznik IMGW przekazał, że jego zdaniem jest szansa na białe święta na wschodzie kraju. Więcej opadów śniegu spodziewać się możemy jedynie na południu Polski. Na szczegółową prognozę pogody na święta Bożego Narodzenia będziemy musieli jednak jeszcze zaczekać.