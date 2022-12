W środę 14 grudnia policja zatrzymała dwie osoby w śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek - podało RMF FM. W Gdańsku zatrzymano Pawła P., znajomego Iwony Wieczorek, który feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku był na imprezie razem z zaginioną. Druga zatrzymana osoba to kobieta, również z otoczenia Iwony Wieczorek.

To przełom w postępowaniu prowadzonym przez tzw. prokuratorskie Archiwum X. Poniżej przedstawiamy chronologicznie najważniejsze momenty z 12 lat prowadzenia śledztwa.

Noc z 16 na 17 lipca 2010 r. Zaginięcie Iwony Wieczorek

19-letnia Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku w Gdańsku. Po kłótni ze znajomymi w jednym z sopockich klubów, postanowiła wrócić do domu sama. Szła deptakiem w okolicy Jelitkowa, skąd miała około 20 minut do domu - wtedy kamery monitoringu miejskiego nagrały ją po raz ostatni. Sygnał telefonu Iwony Wieczorek urwał się przed godz. 4 rano na granicy Sopotu i Gdyni.

17 lipca 2010 r. Początek poszukiwań

Po południu 17 lipca zaginięcie dziewczyny zgłaszają rodzice. - Jej telefon był wyłączony. Byłam pewna, że nocuje u koleżanki. Pojechaliśmy od razu na komisariat. Nie miała żadnego powodu, żeby uciekać. Jeżeli chciałaby wyjechać, mogła to zrobić bez problemu. Ze swoim chłopakiem rozstała się 3 miesiące temu, aktualnie nie była z nikim związana. W tym roku zdała maturę - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Iwona Kinda, matka Iwony Wieczorek. Ruszają poszukiwania w terenie, angażują się w nie nie tylko funkcjonariusze policji i strażacy, ale również wolontariusze.

26 lipca 2010 r. Pieniądze za wskazówkę

Media informują o 20 tys. zł nagrody, którą wyznaczył prezydent Sopotu Jacek Karnowski za pomoc w odnalezieniu zaginionej Iwony. W sierpniu na nagrodę za informację o miejscu pobytu Iwony zrzucają się anonimowi przedsiębiorcy z Gdańska. Obiecywany przez nich 1 milion złotych jednak nie pomaga.

Koniec lipca 2010 r. Mężczyzna z ręcznikiem

Po ponad tygodniu od zaginięcia policjanci odczytują zapis z miejskich kamer. Z nagrań wynika, że za Iwoną Wieczorek szedł nieznany mężczyzna z ręcznikiem narzuconym na ramię. Pod koniec lipca wolontariusze uczestniczący w poszukiwaniach znajdują w przydrożnym rowie ręcznik, podobny do tego, który miał na zdjęciu mężczyzna. Ręcznik został znaleziony w pobliżu miejsca, którym mogła przechodzić Iwona Wieczorek.

W połowie sierpnia okaże się, że na ręczniku nie ma żadnych śladów, które mogłyby wskazywać, że miała z nim kontakt Iwona.

Sierpień 2010 r. Jasnowidz wkracza do akcji

Rodzina Iwony Wieczorek szukała pomocy u jasnowidzów, ich informacje nie pomogły jednak w wyjaśnieniu sprawy. Osobiście w poszukiwania angażuje się jasnowidz Krzysztof Jackowski, który przyjeżdża do Jelitkowa i wraz z bliskimi zaginionej przeszukuje teren. Mówi "Gazecie Wyborczej", że Iwona Wieczorek prawdopodobnie nie żyje, w wizjach widział nastolatkę w pobliżu drewnianych bud lub szop.

Druga połowa sierpnia 2010 r. Wersja z udziałem samochodu

Mija pięć tygodni, po Iwonie Wieczorek wciąż nie ma śladu. Śledczy nie wykluczają, że nastolatka mogła wsiąść do auta znajomej osoby, a następnie zostać zamordowana. Rozważany jest również scenariusz, w którym 19-latka miała zostać potrącona przez samochód, a kierowca z obawy przed odpowiedzialnością karną postanowił ukryć ciało.

Październik 2010 r. Mężczyzna w bermudach

Na nagraniach monitoringu policjanci spostrzegają też mężczyznę w bermudach, który w nocy z 16 na 17 lipca znajdował się w pobliżu miejsc, którymi przechodziła Iwona Wieczorek. Według śledczych mężczyzna mógł mieć z nastolatką kontakt wzrokowy.

Styczeń 2011 r. Doniesienia Krzysztofa Rutkowskiego

Sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek zajmuje się też Krzysztof Rutkowski. Mówi mediom, że jeden ze studentów Uniwersytetu Gdańskiego miał przed popełnieniem samobójstwa wyznać kolegom, że porwał Iwonę Wieczorek wraz z dwójką znajomych. 19-latka miała zostać zgwałcona i wywieziona poza Trójmiasto. Matka studenta przekonywała w Radiu Gdańsk, że jej syn był niewinny i w chwili zaginięcia 19-latki przebywał na Kujawach.

Iwona Wieczorek zaginęła 11 lat temu, w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Fot. Kamil Gozdan / Agencja Wyborcza.pl

Przełom 2011 i 2012 r. Prokuratura umarza śledztwo

Prokuratura umarza śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony. Akta liczą 23 tomy, ok. 4,6 tys. stron, przesłuchano ok. 300 świadków, w tym z wykorzystaniem wykrywacza kłamstw. Policja nie przestaje jednak szukać Iwony Wieczorek.

Wrzesień 2013 r. Przeczesywany park Reagana

Kolejna odsłona poszukiwań - policjanci przeczesują park Reagana w Gdańsku, szukają czegoś, co mogli wcześniej przeoczyć. Znaleziono kilka kości, a także fragmenty ubrań. Ostatecznie okazuje się, że kości były pochodzenia zwierzęcego, a ubrania nie należały do Iwony Wieczorek.

Wrzesień 2017 r. Kolejne poszukiwania w parku

Policjanci ponownie przeszukują park Reagana, na miejsce wjeżdżają też koparki. - Miejsca te zostały wytypowane na podstawie anomalii, które pojawiły się na georadarze lub zostały wskazane przez psy służbowe wyspecjalizowane w szukaniu zwłok - tłumaczyli policjanci. Przełomu brak.

Poszukiwania Iwony Wieczorek Pomorska Policja

Listopad 2017 r. Teoria z firmą sprzątającą

Prywatna agencja detektywistyczna twierdzi, że rozwikłała sprawę Iwony Wieczorek. W internecie zamieszcza film, który ma wskazywać potencjalnych sprawców jej zaginięcia. Agencja sugeruje, że za zaginięcie Iwony Wieczorek mogą być odpowiedzialni pracownicy jednej z firm sprzątających.

Iwona Wieczorek ma być widoczna na nagraniu Fot. Lampart Group S.A., YouTube

Na podstawie analizy kadrów z miejskiego monitoringu agencja przekonuje również - mimo niskiej jakości nagrań - że z tyłu samochodu należącego do firmy sprzątającej można dostrzec twarz zaginionej Iwony Wieczorek. Prokuratura twierdzi, że analizowano wątek związany z pracownikami firmy i nie stwierdzono, by mieli oni związek ze sprawą.

Listopad 2017 r. Policjant o byłym chłopaku 19-latki

"Wirtualna Polska" publikuje fragmenty książki Sylwestra Latkowskiego, który rozmawiał z anonimowym policjantem na temat zaginięcia Iwony Wieczorek. Funkcjonariusz twierdzi, że były chłopak nastolatki "ma coś za uszami", a w chwili zaginięcia jego telefon miał się logować w parku Reagana w Gdańsku. Matka Iwony Wieczorek - Iwona Kinda - nie wierzy jednak w doniesienia Latkowskiego i winę byłego chłopaka 19-latki.

Grudzień 2017 r. Przeszukania na działkach

Policjanci przeszukują teren działek w pasie nadmorskim. Dziewczyna zaginęła w tej okolicy ponad siedem lat temu. Kolejna odsłona poszukiwań ma miejsce rok później, w miejscach, które śledczy wytypowali jako ewentualne punkty, w których mogły zostać ukryte zwłoki Iwony Wieczorek.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Marzec 2019 r. Śledztwo przeniesione do archiwum X

Sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek przejmuje tzw. archiwum X, które jest częścią Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Lipiec 2020 r. Fundacja "Na Tropie" znajduje ślady krwi i kości

Fundacja "Na Tropie" Janusza Szostaka przekazuje, że rozpoczyna poszukiwania kobiety na własną rękę. Działania rozpoczęto na terenie działek pomiędzy ulicą Hallera a aleją Macieja Płażyńskiego w Gdańsku. To właśnie tam i w pobliskim garażu natrafiono na nowe ślady, które - jak twierdzili przedstawiciele fundacji - mogą świadczyć o przełomie w sprawie. Na głębokości 1,5 metra znaleziono kości, a na ścianach na terenie garażu przy ulicy Konwalii w Gdańsku znaleziono ślady krwi.

Maj 2021 r. Śledczy chcą informacji od 6 tys. policjantów

Krakowska prokuratura, żąda informacji od sześciu tysięcy pomorskich policjantów. Mają oni napisać list, w którym poinformują, czy posiadają wiedzę o utrudnianiu śledztwa i korupcji. Prokuratura podejrzewa, że pomorscy policjanci tuszowali sprawę i chronili sprawców.

Prokuratura Krajowa "z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane czynności procesowe" nie udziela bliższych informacji.

Lipiec 2021 r. Dwa eksperymenty

Policjanci przeprowadzają dwa eksperymenty procesowe. W pierwszym, w godzinach porannych śledczy odtworzyli trasę samochodu, którym poruszało się czterech znajomych Iwony Wieczorek po opuszczeniu klubu przy Krzywym Domku. W drugim eksperymencie zrekonstruowano trasę, jaką Iwona Wieczorek przebyła po opuszczeniu klubu. 19-latka zmierzała w stronę swojego mieszkania w gdańskim Jelitkowie, czyli w przeciwnym kierunku niż jej znajomi. w eksperymencie uczestniczyło około stu policjantów, którzy otaczali dwa meleksy. Funkcjonariusze znajdujący się w pojazdach nagrywali kobietę wcielającą się w rolę Iwony Wieczorek. Eksperyment nagrywał również dron z lotu ptaka.

Sprawa Iwony Wieczorek. Śledczy przeprowadzili eksperyment procesowy w Sopocie Michal Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Wrzesień 2022 r. Przeszukanie u kolegi Iwony

Paweł P., kolega Iwony Wieczorek, który był z nią feralnej nocy na imprezie w sopockim klubie, relacjonuje w rozmowie z Onetem przeszukanie w swoim domu. Policjanci zabrali jego telefon, karty pamięci, mieli również pytać o strych i sugerować, że na terenie posesji są zwłoki. Po jakimś czasie Pawłowi P. postawiono zarzuty bez związku ze sprawą z 2010 roku - w domu mężczyzny ujawniono środki odurzające w ilości sześciu gramów.

P., który był z Iwoną i innymi znajomymi w klubie, z którego dziewczyna nie wróciła, czynnie uczestniczył w jej poszukiwaniach na terenie Trójmiasta. Rozmawiał ze śledczymi, składał zeznania, współpracował. Po raz ostatni mężczyzna był przesłuchiwany w 2018 r.

10-11 grudnia 2022 r. Odnalezienie mężczyzny z ręcznikiem

Policja pokazuje najnowsze wideo, na którym widać twarz mężczyzny, który szedł za Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia. Służby poszukują każdego, kto może wiedzieć coś na jego temat. Na filmie widać mężczyznę z ręcznikiem, który szedł za Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia z 16 na 17 lipca 2010 roku. "Pan ręcznik" dzień po publikacji nagrania sam zgłosił się na policję i po złożeniu zeznań został zwolniony. Prawdopodobnie więc - jak ocenił Marek Siewert, były analityk Komendy Głównej - "policja musiała uznać, że jego związek z zaginięciem Iwony jest minimalny".

14 grudnia 2022 r. Pierwsze zatrzymania ws. Iwony

Policja zatrzymuje pierwsze osoby w śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek. To Paweł P., którego dom przeszukiwano we wrześniu. Druga zatrzymana osoba to kobieta, również z otoczenia Iwony Wieczorek. Oboje tego samego dnia są przewożeni do Krakowa, gdzie zostaną przesłuchani przez śledczych. Nie podano, jakie zarzuty mają postawić zatrzymanym.

