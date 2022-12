Iwona Wieczorek urodziła się 8 stycznia 1991 roku. Po rozwodzie rodziców zamieszkała z mamą i ojczymem w Gdańsku.

Iwona Wieczorek chciała iść na studia

W 2010 roku zdała maturę. Jesienią miała zacząć studia. Złożyła papiery na Politechnikę i Uniwersytet Gdański, ale - jak wspominała jej matka, Iwona Kinda-Wieczorek - córce najbardziej zależało na stosunkach międzynarodowych na Akademii Morskiej w Gdyni. Chciała też zrobić kurs prawa jazdy. Planowały z mamą wakacje w Hiszpanii. - Miała to być nagroda za studia. I taki początek jej dorosłego życia - opowiedziała Kinda-Wieczorek w 2014 roku na łamach Gazeta.pl.

O tym, że została przyjęta na wymarzoną uczelnię, Iwona już się nie dowiedziała. List z decyzją przyszedł dwa dni po jej zaginięciu.

Matka Iwony Wieczorek: Miałam dobry wgląd w jej życie

Media niejednokrotnie opisywały Iwonę jako osobę pewną siebie, bardzo zżytą z matką.



- Córka lubiła mi się zwierzać. Czasami zwracałam jej uwagę, ale to nigdy nie były to jakieś poważne sprawy. Jej znajomi chyba ją lubili, łatwo nawiązywała kontakty. I ja też miałam z nią dobry kontakt. Nie czułam, żeby miała przede mną jakieś poważne sekrety - mówiła Iwona Kinda-Wieczorek.



- To były normalne problemy nastolatek. Nic nadzwyczajnego. Rozmawiałam z nią o tym często, radziłam jej. Czasami słuchała, czasami nie. Mam poczucie, że miałam dobry wgląd w jej życie - podkreśliła.

Co działo się w noc zaginięcia Iwony Wieczorek?

16 lipca 2010 roku Iwona poszła z grupą znajomych - Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem - na imprezę do sopockiego Dream Clubu, który mieścił się w słynnym Krzywym Domku. Przed wyjściem nastolatka ustaliła z mamą, że po imprezie zanocuje u Adrii.

O 22:30 po dziewczyny przyjechali koledzy. Po drodze na działkę babci Pawła kupili około dwóch litrów alkoholu. Na działce miało dojść do pierwszej sprzeczki - Paweł ponoć wyraźnie okazywał zainteresowanie Iwoną, co dziewczynie się nie spodobało.

pojechali taksówką z Alei Niepodległości do klubu Mandarynka przy ulicy Bema. Niecałą godzinę później ruszyli do Dream Clubu. Na miejsce dotarli ok. godz. . Mimo że na imprezę wstęp miały tylko osoby powyżej 21 lat, ochroniarze wpuścili zarówno 19-letnią Iwonę, jak i 17-letnią Adrię. Tuż po wejściu do klubu Iwona dostała SMS-a od koleżanki, która napisała jej, że jej były chłopak - Patryk - bawi się w klubie Banana Beach w Gdańsku. Chłopakowi miały towarzyszyć dwie dziewczyny. Wiadomość zdenerwowała Iwonę. Między znajomymi doszło do kolejnej sprzeczki. 19-latka wyszła z klubu, ale po namowach kolegów i Adrii, wróciła.

O 2:50 Iwona postanowiła jednak opuścić imprezę w Dream Clubie. Znajomi próbowali ją zatrzymać, proponowali wspólny powrót kolejką. Iwona odmówiła i odeszła w kierunku domu. Jej towarzysze też skończyli zabawę. Adria odjechała taksówką, chłopaków odebrał kolega.

telefon Iwony Wieczorek rozładował się. O godz. 4:12 kamery zarejestrowały Iwonę ostatni raz. 19-latkę złapał monitoring w okolicach lokalu Bacówka przy wejściu na plażę nr 63. Stamtąd od domu dzielił ją tylko kawałek promenady i fragment parku Reagana.

Od 2019 roku sprawą zaginięcia Iwony zajmują się śledczy z Archiwum X. W sprawie zostało przesłuchanych kilkuset świadków, sprawdzono kilkanaście hipotez. W maju 2021 roku krakowska prokuratura zażądała informacji od sześciu tysięcy pomorskich policjantów. Śledczy mieli podejrzewać, że funkcjonariusze mogli tuszować sprawę i chronić sprawców.

Niedawno na policję zgłosił się "mężczyzna z ręcznikiem", którego widać idącego za Iwoną na nagraniach z miejskich kamer.

W środę 14 grudnia gdańska policja zatrzymała Pawła P., który feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku był na imprezie razem z zaginioną. Druga zatrzymana osoba to kobieta, również z otoczenia Iwony Wieczorek.