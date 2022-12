Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie) prowadzi poszukiwania 14-latki, która zaginęła w sobotę w Stargardzie. Policja publikuje rysopis nastolatki i jej zdjęcie oraz prosi o pomoc w odnalezieniu dziewczynki.

Zachodniopomorskie. Poszukiwania zaginionej nastolatki

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach prowadzi poszukiwania opiekuńcze 14-letniej Amelii Malewicz. Zaginiona dziewczynka pochodzi z terenu gminy Przelewice, jednak w dni powszednie mieszka w Stargardzie, gdzie uczęszcza do szkoły.

Zaginiona Amelia Malewicz ma 169 cm wzrostu, długie, proste włosy do pasa koloru blond. W dniu zaginięcia miała na sobie buty sportowe koloru białego za kostkę, kurtkę pikowaną koloru czarnego, rozpinaną bluzę koloru jasno-szarego, spodnie dresowe koloru szarego oraz duży plecak koloru pomarańczowego

- czytamy na stronie KPP w Pyrzycach.

Policja prosi o kontakt każdego, kto ma wiedzę co do miejsca przebywania zaginionej nastolatki. Kontaktować można się z pyrzycką policją: 47 782 85 11 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 112.



Zachodniopomorskie. Amelka zaginęła w sobotę w Stargardzie

O zaginięciu 14-letniej Amelii informuje także strona SOS Zaginięcia, gdzie czytamy, że kontakt z nastolatką urwał się w sobotę, w godzinach popołudniowych. To właśnie wtedy Amelia poinformowała bliskich, że zamierza udać się do Szczecina do nieznanego kolegi.

"Tego samego dnia około godziny 17:00 zadzwoniła do taty, prosząc go, aby przyjechał odebrać ją z dworca PKS w Stargardzie. Po dotarciu na miejsce, około godziny 18:00, okazało się, że nastolatki nie było w umówionym miejscu a jej telefon został wyłączony" - czytamy w komunikacie na stronie SOS Zaginięcia.

Jak czytamy dalej na stronie SOS Zaginięcia, dziewczynka do chwili obecnej nie powróciła do swojego miejsca pobytu w Stargardzie, ani do rodzinnego domu. A jej telefon pozostaje nieaktywny.