Jak podaje łódzka Komenda Wojewódzka Policji we wtorek 13 grudnia, do zdarzenia miało dojść 11 grudnia przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Zgłoszenie o uszkodzeniu ciała wpłynęło koło godziny 10:00. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze napotkali na ratowników medycznych, którzy zabierali do szpitala nieprzytomnego mężczyznę.

Łódź. Mężczyzna miał ugodzić sąsiada nożem, bo ten nie przestawał pstrykać palcami

Kiedy policjanci dotarli na miejsce, w mieszkaniu znajdowała się partnerka pokrzywdzonego 32-latka oraz ich 55-letni sąsiad. "Tego dnia wszyscy spożywali alkohol. W pewnym momencie doszło do sprzeczki pomiędzy mężczyznami. Powodem było... pstrykanie palcami przez 32-latka" - podają służby i dodają, że starszy z mężczyzn próbował zwracać uwagę znajomemu na denerwujące go zachowanie. "Po kilkukrotnych bezskutecznych próbach [...] chwycił leżący nóż kuchenny i ugodził go w okolice serca" - czytamy. Teraz 55-latek jest w poważnych tarapatach.



Łódzkie. 55-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie

Jak wykazało badanie, mężczyzna w chwili zatrzymania miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa, za który grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wydał decyzję o tymczasowym areszcie 55-latka. Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście wraz ze śledczymi z pierwszego komisariatu policji łódzkiej komendy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

